È morto Giovanni Lodetti, storico centrocampista del Milan

Il mondo del calcio piange Giovanni Carlo Lodetti, ex storico centrocampista del Milan. Durante la sua carriera in rossonero è riuscito a vincere tutto: due Coppe dei Campioni, due Scudetti, una Coppa Italia e un'Intercontinentale, che si aggiungono al titolo di campione europeo ottenuto con la nazionale italiana nel 1968. Nato nel Lodigiano, più precisamente a Caselle Lurani, si è spento a 81 anni.

La carriera al Milan

Figlio di un falegname, prima di intraprendere la carriera sportiva, Giovanni aveva iniziato a lavorare appena quattordicenne in un'azienda meccanica. Dopo gli inizi nella squadra dell'oratorio, all'età di quindici anni entrò nel settore giovanile del Milan. Già nel 1961 arrivò in prima squadra e, pur da comprimario, vinse il campionato nella stagione di debutto, l'ottavo della storia dei rossoneri.

Ben presto diventò titolare e con il Milan vinse la Coppa dei Campioni 1962-1963, lo Scudetto 1967-1968, la Coppa Italia 1966-1967, la Coppa delle Coppe 1967-1968, la Coppa dei Campioni 1968-1969 e la Coppa Intercontinentale nello stesso anno. In nove stagioni con i rossoneri disputò complessivamente 288 partite segnando 26 gol.

Giovanni Lodetti in rossonero

La cessione

Nel 1970 fu ceduto a sorpresa dal Milan alla Sampdoria, dove giocò fino al 1974. Nell'estate del 1974 passò al Foggia, scendendo per la prima volta in carriera in Serie B. Dopo aver ottenuto la promozione in Serie A e aver cominciato la stagione 1976-1977 sempre nei rossoneri pugliesi, nell'ottobre 1976 passa al Novara in B, concludendo all'ultimo posto e retrocedendo in C. Alla fine della stagione 1977-1978 si ritirò dal calcio giocato.

L’esperienza in Azzurro

Conta 17 presenze nella nazionale italiana, con cui ha vinto l’Europeo giocato in Italia nel 1968. Segnò due reti, entrambe contro il Galles in un'amichevole del 1965.

Fu inizialmente convocato da Valcareggi per i Mondiali del ‘70, venendo però tagliato alla vigilia della partenza per il Messico: l'infortunio del titolare Anastasi spinse infatti il CT a chiamare altri due attaccanti, Prati e Boninsegna, così da ritrovarsi con una rosa di 23 elementi, uno in più di quelli previsti dalla FIFA. Lodetti fu quindi escluso dalla lista, rifiutando poi la possibilità offertagli dalla federazione di rimanere oltreoceano in vacanza con la famiglia.