Lodi, 13 novembre 2019 - La polizia vede uno scambio di droga al parco, denunciato un senegalese. Sanzione amministrativa per l’acquirente di 17 anni. Il blitz, che ha portato alla denuncia a piede libero di un senegalese incensurato per spaccio, è scattato al parco delle Caselle di Lodi. La volante, sul posto proprio per reprimere il fenomeno dello smercio di droga tra giovanissimi, ha notato due ragazzi parlare con l’extracomunitario. Quest’ultimo si è poi allontanato leggermente, ha preso qualcosa nel verde e infine lo scambio. Involucro per banconota. Uno dei ragazzi non ha preso nulla mentre l’altro, vedendo arrivare gli agenti, ha lanciato un involucro di hascisc, per uso personale, a terra. La droga però è stata raccolta e il giovane sanzionato. E’ andata peggio per il pusher, che risiede a Casale. L’extracomunitario, infatti, risponderà a piede libero per spaccio.

© Riproduzione riservata