Disagi sui bus. Trasporti locali critici: "Mancano gli autisti"

Un tavolo dedicato ai trasporti pubblici locali. L’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha incontrato ieri in Prefettura a Lodi, i sindaci, gli amministratori locali e i rappresentanti istituzionali della provincia lodigiana per discutere delle criticità del trasporto pubblico su gomma dei territori. Al tavolo anche i primi cittadini dei Comuni di Lodi, Codogno, Casalpusterlengo, Lodi Vecchio, Sant‘Angelo Lodigiano, Borghetto Lodigiano, Castiraga Vidardo, Graffignana, Massalengo, Pieve Fissiraga, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano.

"È stato un incontro importante, d‘intesa con il prefetto di Lodi Ernico Roccatagliata, che ringrazio – ha detto al termine Lucente – per verificare con sindaci ed amministratori locali i disagi che da troppo tempo stanno vivendo i pendolari che quotidianamente utilizzano gli autobus per gli spostamenti. È il primo di una lunga serie di appuntamenti visto che, d’intesa con il Prefetto e come già sto facendo in altre provincie lombarde, ho intenzione di istituire un tavolo territoriale permanente come fortemente richiesto dai sindaci dei Comuni interessati".

"I disagi che sta vivendo il Lodigiano in merito al trasporto su gomma, sono gli stessi riscontrati in altre realtà lombarde – ha aggiunto –. Non mancano le risorse ma dobbiamo fare i conti con una forte carenza di autisti ecco perché l’obiettivo deve essere mettere in campo politiche ed interventi concreti per attrarre nuove figure professionali e trattenere coloro che già stanno lavorando".

Gli incontri periodici, cui parteciperanno gli amministratori locali, mireranno alla creazione di un tavolo permanente, dedicato non solamente al trasporto pubblico su gomme – predominante nel territorio lodigiano – ma anche a quello su ferro. Incontri mirati a dar vita ad un serio percorso di digitalizzazione, ma non solo. Tra gli obiettivi rientra anche il piano di razionalizzazione, con il quale si punta ad apportare dei piccoli miglioramenti limitati al brevissimo termine, a riorganizzare la gestione tra Agenzia del TPL e l’azienda di trasporti, ma anche la comunicazione diretta con gli utenti del servizio. Tuttavia, il piano porterà anche al ritocco di alcune tratte, solamente qualora i comuni interessati scegliessero di approvarlo e solamente fino al momento in cui non si sarà conclusa la gara d’appalto per la riassegnazione del servizio.

Per il prefetto Enrico Roccatagliata "è stato un momento di confronto in risposta a difficoltà oggettive che stanno vivendo diverse realtà del Lodigiano in merito al trasporto su gomma. Criticità che Regione Lombardia conosce da tempo. L’impegno comune è trovare un percorso concreto per ridurre l’impatto dei disagi sul territorio".