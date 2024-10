"Diciamo basta al circo con gli animali"

La Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente si schiera contro il circo con animali. Sfidando la pioggia ieri gli attivisti, con addosso pettorine e tenendo in mano bandiere e striscioni del sodalizio, si sono presentati a Lodi in via Antonio Taramelli per dire no agli spettacoli del circo appena arrivato.

"La nostra è una manifestazione contro lo sfruttamento degli animali del circo, che portiamo avanti per dire sì agli spettacoli ma solo con artisti – hanno ribadito i manifestanti sfilando per la città – Non riteniamo educativo portare i bambini a vedere questi eventi che utilizzano anche animali per fare spettacolo. Fermiamo il circo". Il tendone è stato montato qualche giorno fa e, appena l’ha saputo, la Leidaa si è mossa. Sono intervenuti anche Barbara Meregalli, segretaria dei social e volontaria dell’associazione; Nicola Caporale, presidente provinciale di Leidaa e responsabile nazionale di Second Life, Lega Italiana Animali e Ambiente; Filippo Giupponi, volontario organizzatore; la volontaria di Pavia e provincia Francesca Cuzzoni.

P.A.