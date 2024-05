Diagnosi di autismo in aumento. Giornate da trascorrere in fattoria per far sentire meglio i bambini

Nel 2023, in provincia di Lodi, sono stati valutati 118 nuovi casi e rivalutati 50 casi di disturbi dello spettro autistico. E da gennaio a marzo 2024 sono stati valutati 53 nuovi casi. Il fenomeno quindi è in aumento. Di fronte a questa situazione, nella sede della Fondazione comunitaria di Lodi, è stato presentata ieri la prosecuzione del progetto “In&Aut 2.0”, di cui l’Ufficio di piano ambito di Lodi è capofila. Hanno partecipato Giovanna Gargioni, presidente dell’Assemblea dei sindaci dell’Ambito di Lodi ("abbiamo ricevuto tante richieste dalle famiglie" ha sottolineato), Mauro Parazzi, presidente Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi, Francesca Beccaria, direttore della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Asst di Lodi e Vera Cigala, referente Area Disabilità e Inclusione dell’Uffico di piano. “In&Aut” era stato avviato a maggio 2023. Fondazione Comunitaria ha stanziato 24mila euro con l’obiettivo di continuare a sostenere le attività del progetto in modo da renderlo attivo per un periodo più lungo.

Due eventi si sono già svolti: il 21 aprile alle Cascine Riboni di Terranova dei Passerini e il 4 maggio alla Floricoltura Oldani di Lodi sono state promosse due giornate in fattoria in cui bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico, accompagnati da fratelli e amici, si sono divertiti con attività di esplorazione della natura e contatto con gli animali. A Terranova 20 bambini hanno potuto dare da mangiare a caprette e mucche, coccolato i conigli, giocato nel mais e nel grande prato della fattoria. A Lodi, 10 bambini hanno toccato la terra, visitato le piante nelle grandi serre e seminato una piantina che poi hanno portato a casa. Entrambe le giornate hanno riscosso feedback positivi dalle famiglie e dai bambini, che hanno partecipato con entusiasmo. Ora i prossimi due eventi, in programma tra settembre e ottobre.L.P.