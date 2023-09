Decolla il primo festival di Lodi sull'inclusione sociale con l'aiuto degli animali

Dal 5 al 7 ottobre il polo universitario di Lodi accoglierà “UniAmoLodi“: Festival dell’inclusione sociale con l’ausilio di animali. L’apertura è prevista giovedì 5 alle 18 al primo piano dell’ateneo, con la premiazione del foto challenge (campagna fotografica che racconta come gli animali facilitano l’inclusione). Segue lo spettacolo “Kohlass“ di Marco Baliani, evento gratuito previa registrazione, dedicato ai temi di sopruso, giustizia e ingiustizia. Venerdì 6, al mattino, si avranno attività con le scuole con proiezioni video e laboratori. Nel pomeriggio tavoli tecnici con enti del territorio per dare avvio a progetti futuri su inclusione, disabilità e restrizione delle libertà. La giornata si concluderà con il concerto della premiata band AllegroModerato, composta da ragazzi con difficoltà. Il sabato mattina sarà aperto alla cittadinanza con proiezione video, laboratori con animali (asini, cavalli e cani), promozione di volontariato e della rete di agricoltura sociale attraverso bancarelle allestite all’esterno del polo. L’evento è promosso dell’Università degli Studi di Milano, Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi, Ufficio di Piano dell’Ambito di Lodi e i principali enti del territorio lodigiano come il Comune stesso. con i principali enti del Lodigiano.

"L’esperienza didattica deve essere completa come miglioramento della qualità della vita – dice Michela Minero, docente veterinaria e ideatrice di UniAmoLodi –, l’inclusione come un mettere insieme saperi diversi. È anche sociale e gli animali hanno una sensibilità speciale per chi ha avuto ferite o deve gestire delle diversità". Il sindaco Andrea Furegato ringrazia l’università, evidenziando come arricchisca il territorio, augurandosi che questo festival permetta legami più stretti tra cittadinanza e ateneo in una crescita integrata.

Luca Pacchiarini