Dalle ciclabili alla navigazione: "La nostra sfida è vivere l’Adda attirando turismo sostenibile"

La bicicletta, il turismo, l’esplorazione, la navigazione, la riscoperta del territorio, la valorizzazione ambientale. Queste le basi del progetto Cicladda, creato dalla collaborazione tra la Provincia, il capofila Parco Adda Sud e molti altri partner come il Comune di Lodi e Fiab, nonché Fondazione Cariplo come principale finanziatore.

Quasi 2,5 milioni, molti usati per potenziare le ciclabili da Lodi a Zelo Buon Persico e tra Lodi e Crema, entrambe pronte entro due mesi, così che per l’estate saranno utilizzabili. Un altro progetto pronto a partire è la costruzione del nuovo attracco sull’Adda a Corte Palasio, ora in fase di studio: permetterà un inedito attracco che permetterà a chi naviga il fiume di potenziare le tratte insieme a un progetto che va da Pizzighettone fino a Lodi, sempre navigando il fiume. Si sta anche realizzando un battello che può raggiungere il nuovo attracco indipendentemente dal livello dell’acqua, cioè anche in acqua bassa, con sopra i passeggeri e le bici, così che si possa fare un tour ciclistico-pedonale tra terra e fiume.

La sfida è di vivere l’Adda e interconnettere i paesi con un turismo sostenibile, basato sulla riscoperta del territorio come Pierluigi Carabelli, membro della Commissione Centrale di Beneficenza Cariplo, ha auspicato. L’obiettivo è anche creare eventi culturali, naturalistici e sportivi di promozione del territorio, in sinergia con enti e associazioni locali. Claudio Manara, sindaco di Corte Palasio, evidenzia: "La sfida non è tanto l’erogazione di risorse ma la capacità di farle vivere evitando la cattedrale nel deserto. Presto raccoglieremo il frutto di questi lavori".

Luca Pacchiarini