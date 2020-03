Milano, 4 marzo 2020 - Paziente1, il trentottenne che è stato il primo paziente risultato positivo al coronavirus ed ora ricoverato al policlinico San Matteo di Pavia, "è intubato e stabile e viene curato con un cocktail di farmaci sperimentali - ha detto Gallera -. Speriamo che ci siano risultati positivi"

Intanto è tornata a casa e sta bene la moglie di Mattia, il 'paziente 1', il 38enne di Codogno e la prima persona che è risultata contagiata dal coronavirus in Lombardia. La giovane donna, all'ottavo mese di gravidanza, è stata dimessa un paio di giorni fa dall'ospedale Sacco dove era stata ricoverata poichè anche lei risultata positiva, ma asintomatica, al Covid19, e ora dovrà comunque finire il periodo di 'quarantena'. Dall'ecografia a cui è stata sottoposta nell'ospedale milanese anche la bimba che porta in grembo sta bene.