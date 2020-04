Cornovecchio (Lodi), 29 aprile 2020 - Zero decessi per Covid-19 e solo tre contagi. La buona notizia arriva da Cornovecchio. Il sindaco Veronica Piazzoli, quasi in fase due, racconta l’esperienza della piccola comunità in cui vivono 213 persone, la maggior parte anziani e quindi più a rischio. "Come Comune non siamo rientrati nella zona rossa benché fossimo a soli 3 chilometri da Maleo che, invece, ne faceva parte – spiega Piazzoli -. Quindi il rischio di contagio era molto alto. La maggior parte della popolazione è costituita da anziani che però sono stati molto diligenti. Gli avvisi dell’amministrazione comunale, che ricalcavano le indicazioni del Governo e della Regione Lombardia, sono stati costanti. Questo ascolto generale ci ha aiutati molto e così anche il fatto di essere in pochi. Raggiungevo quasi personalmente tutti, tramite il gruppo WhatsApp del paese o con comunicazioni di vario genere".

Non c’è stato bisogno di attivare un centro operativo comunale di Protezione civile, "noi abbiamo una convenzione di Protezione civile con Castelnuovo, Meleti, Maccastorna, ma il loro aiuto non è servito. Tramite la Regione e la Protezione civile di Codogno, un consigliere ha procurato le mascherine, io le ho imbustate e ho fatto due giri del paese per darle a ogni abitante" ricorda il sindaco.

"Abbiamo anche usufruito della cifra per i buoni alimentari in arrivo dal Governo, pari a 1.300 euro circa. Io mi aspettavo più gente bisognosa, ma alla fine abbiamo aiutato poche persone che, tra l’altro, prima non hanno mai chiesto nulla. Una famiglia di quattro componenti e altri quattro cittadini singoli. Abbiamo ancora a disposizione 350 euro per sostenere, eventualmente, chi ne avrà bisogno poi".