Somaglia, 25 aprile 2020 - Il Covid 19 ha portato dolore anche per gli animali da compagnia, abbandonati involontariamente da padroni ricoverati. Va peggio alle colonie feline, per cui ci sono difficoltà di approvvigionamento. Continua quindi la raccolta di donazioni e cibo a favore dei trovatelli. “Le associazioni territoriali, Miagolandia di Mediglia (che opera nel Basso Lodigiano), Mondo Gatto di Lodi e Oasi Felina di Casale, mi hanno dato segnalazione di tanti animali, gatti e cani, ma anche altri esemplari, abbandonati a se stessi per via dell’emergenza sanitaria - spiega Virginia Bescapé, gattara di Somaglia -. Bestiole che vivevano soprattutto con anziani ricoverati e non più tornati a casa, ma non solo”.

Miagolandia nei giorni scorsi ha risolto il caso di un gatto chiuso in casa da qualche giorno per via del ricovero del padrona “Ma c’è ancora tanto da fare e invito quindi cittadini e istituzioni a tenere gli occhi aperti anche su questo fronte e se possibile, a donare cibo al canile Gino Bianchi di Casale e all’oasi felina della città per permettere ai gattari del territorio di sfamare i gatti abbandonati” osserva la volontaria. “Soffrono anche gli animali di privati, si parla di allevamenti di galline e fagiani, non dislocati vicini ai centri abitati, che non hanno da mangiare perché i proprietari sono impossibilitati agli spostamenti per via del decreto o, peggio, ammalati - insiste -. L’invito per i parenti di persone ospedalizzate o in difficoltà è sempre quello di segnalare la presenza di animali bisognosi alle associazioni territoriali. Realtà che sono elencate presso i Comuni. In questo periodo la procedura normale di chiamare la polizia locale, infatti, non funziona. Questo per via di altre priorità” sottolinea.

Bescapé poi esprime la più viva riconoscenza ai tanti volontari che stanno cercando di aiutare “ringraziamo Angela Grechi e Miagolandia di Mediglia, Simona Berghella dell’Oasi Felina di Casale e Mondo Gatto di Lodi che opera in zona Lodi e a volte nel Basso Lodigiano. Tutti si stanno facendo in quattro per sostenere questa situazione. A fronte di chi crea abbandoni non voluti per necessità, ci sono poi tante altre situazioni, sommate alle emergenze reali appena descritte, di padroni senza scrupoli che aggiungono problemi cogliendo l’occasione per compiere reati”.