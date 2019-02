Sant’Angelo Lodigiano, 20 febbraio 2019 - Non hanno informato e formato i lavoratori sulle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro né rispettato la legge per il pagamento in contanti, denunciati due titolari di attività santangioline. Uno degli indagati ha accumulato sanzioni per 13mila euro. Nei guai anche una donna pizzicata a lavorare in un terzo esercizio pubblico cittadino benché percepisse la disoccupazione.

E’ il bilancio dei controlli eseguiti nel Santangiolino dai carabinieri della stazione di Sant’Angelo, del nucleo ispettorato del lavoro di Lodi e della compagnia di Codogno. I militari hanno ispezionato alcuni esercizi pubblici e denunciato due titolari per non aver informato e formato i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro. Questo a loro tutela. Nei guai anche una donna romena sorpresa in attività seppur destinataria di NASPI (indennità mensile di disoccupazione).