Codogno (Lodi), 13 marzo 2019 - Nuova tentata truffa ai danni di un’anziana con la tecnica dello spray urticante. Ieri mattina, altro inquietante episodio con protagonista, suo malgrado, una 80enne residente in via Bellò, una traversa di viale Volta nelle vicinanze del centro sportivo: il raggiro non è andato a segno, fortunatamente, ma uno dei due malviventi ha pure spruzzato dello spray al peperoncino forse nel tentativo di far uscire la signora per poi derubarla oppure per aprirsi la fuga. Fatto sta che si tratta del secondo episodio dopo quello avvenuto a Castiglione d’Adda nella zona del castello alcuni giorni fa: anche in quel caso, i ladri avevano rilasciato negli ambienti della sostanza urticante.

Se si considera invece solo Codogno, è il terzo caso con donne anziane nel mirino dopo quello di lunedì con un malvivente che si è materializzato in casa di una 70enne in via Pirandello e la truffa andata segno con vittima una 68enne in via Ugo Bassi, abbindolata con la tecnica del santino esibito per convincerla ad aprire la porta. Ieri mattina in via Bellò, invece, il primo truffatore ha suonato alla porta dell’anziana fingendosi un tecnico di una fantomatica società idrica: la donna, pensando che dovesse effettuare qualche operazione o semplicemente leggere i numeri del contatore, lo ha fatto entrare, ma sono bastati solo pochi minuti per capire che si trattava di un raggiro. Infatti, sembra che il complice del finto addetto si sia intrufolato in casa andando nel frattempo al piano superiore per cercare di frugare dappertutto e rubare oggetti preziosi.

La vittima se n'è accorta ed ha cominciato ad urlare mettendo a fuoco chiaramente di essere finita nel mirino dei soliti truffatori. A questo punto, i due se sono andati, scappando in tutta fretta e facendo perdere le proprie tracce. Fortunatamente non sono riusciti a rubare nulla e la donna non è rimasta ferita. Uno dei due malviventi ha però spruzzato lo spray in un locale a piano terra. La donna, subito dopo, ha chiamato i carabinieri i quali sono giunti sul posto. I due erano probabilmente italiani e per rendersi più credibili avevano esibito alla loro vittima un falso tesserino.