Codogno, 13 aprile 2020 - Cumuli di plastica nel canale di Codogno, una task force di Pasquetta li ripulisce. Il Comune ha attivato un intervento, in piene festività, alla Mulazzana.

“Ci hanno segnalato un cumulo di rifiuti in un canale, proveniente da chissà dove e probabilmente arrivato con la secca e per timore di moria di pesci, siamo intervenuti immediatamente. Ringrazio la protezione civile per il costante apporto” spiega il sindaco Francesco Passerini. Poi l’amarezza “i soliti incivili che danneggiano l’ambiente, un tema che non va trascurato”.

Sono stati raccolti, in particolare, diversi sacchetti di bottiglie di plastica, tra acqua, latte e altri prodotti, di uso domestico. Rifiuti che, tra l’altro vengono comodamente raccolti porta a porta per la raccolta differenziata. Nel frattempo è stata controllata anche l’area di Triulza. E ora quanto raccolto sarà smaltito secondo gli obblighi di legge. Invece i pesci sono salvi.

