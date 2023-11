Fiera della zootecnia 2023 a Codogno: eventi, mostre, espositori. Il programma

Codogno, 15 novembre 2023 – La riqualificata sala teatro Vezzulli ha fatto da cornice, ieri mattina, all’inaugurazione della 232esima Fiera autunnale di Codogno nel quartiere fieristico. "Una fiera da record fin da subito, con il sold out di 171 espositori raggiunto a settembre e 1.500 bambini partecipanti a laboratori su miele e latte" ha ribadito Matteo Zambelloni, consigliere comunale delegato alla Fiera.

La macchina del Comune ieri mattina si è attivata prestissimo e il tradizionale fiume di visitatori non è mancato fin dal mattino. E oggi, mercoledì 15 novembre, sono previsti eventi a tutte le ore, tra cui showcooking, assaggi enogastronomici e momenti culturali.

Il sindaco Francesco Passerini, con la vice Raffella Novati e l’amministrazione comunale, ha accolto le autorità, alla quale il direttore della fiera, Giovanni Ferri, ha spiegato: "La vacca frisona resta la regina dell’evento, con il concorso bovino odierno e i suoi 14 allevatori. Poi ospitiamo 3 allevatori di razza Piemontese, con 15 animali. Si aggiungono 2 commercianti di bovini, con 32 capi esposti per la commercializzazione. Ma anche una mostra di ovicaprini, con 2 allevatori e 44 animali di razze di pregio. Per gli avicoli, un allevatore con 78 animali e soggetti mai visti. Il comparto dei conigli conta 8 allevatori e 90 animali, l’ornitologia 6 allevatori con 115 animali. Per gli equini un espositore con 2 animali e da oggi inizia il battesimo della sella nel capannone ex Ape".

"Oggi apriamo un momento tradizionale, storico, affettivo del territorio e non solo – ha detto il sindaco Passerini – Siamo in una sede riqualificata. Entro l’anno prossimo sarà tutto ultimato per l’inserimento del progetto Agrifiera, un’area polifunzionale che, oltre ad ospitare eventi fieristici, vuole essere un punto di interconnessione per il settore agrozootecnico e non solo. A livello nazionale, per traghettare verso il futuro".

Il Banco Bpm, tramite Claudio Uggetti, ha ribadito l’importanza della manifestazione e Aral -Associazione Regionale Allevatori della Lombardia- con Gianenrico Grugni ha aggiunto: "Poche fiere in Italia contano così tante edizioni: un ottimo momento di incontro tra mondo agricolo e società civile".

Ha ricordato la tradizione e la necessità di innovazione anche l’assessore regionale Guido Guidesi, seguito da Sabrina Baronio, presidente di Confartigianato imprese provincia di Lodi, curatrice dell’area eventi, che ha ricordato: "La fiera è stata un grande lavoro, per proporre eventi culturali, iniziative delle nostre realtà artigiane, dimostrazioni culinarie e attività continue che speriamo soddisfino il pubblico". Presenti inoltre il senatore Renato Ancorotti (FdI), l’europarlamentare Isabella Tovalieri (Lega) e Carlo Silvestrini, responsabile dell’attività di street art della fiera.

Fin da ieri un servizio gratuito di omnibus trainato da cavalli proponeva un mini tour dalla biglietteria fino a Retegno di Fombio e ritorno. Poi sono stati proposti spettacoli di falconeria con 30 aquile, avvoltoi e rapaci di ogni tipo, che voleranno sopra la fiera. Alle 16 il pittore Bob Scarioni ha portato l’evento “FierArte 2023: l’arte interpreta la Fiera” coordinato da Francesco Dionigi, presidente della commissione biblioteca.

Infine alle 15, nello spazio eventi, sono state consegnate le borse di studio agli studenti più meritevoli degli istituti superiori di Codogno. Del Tosi sono stati premiati Andrea Chinosi, Paolo Benedini, Alessia Petitti e Nicola Pelisi di 5E, Chiara Palazzi di 5F, Nicola Felisi di 5E e Marco Cantaluppi di 5B; la borsa di studio Gandolfi è andata a Michele Maioli di 5B. Per il Calamandrei premio a Elia Chignola, 4C e per l’Ambrosoli Sebastiano Galli, di 5C. Per il liceo Novello omaggio a Francesco Doglio della 3B, Erika Pagani di 3M e Greta Traversoni di 3CL.