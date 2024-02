Codogno, esplosione nella pizzeria Astoria. Il sospetto: atto vandalico o intimidazione

Codogno (Lodi), 5 febbraio 2024 – Una esplosione ha squarciato due vetrate della pizzeria Astoria di Codogno, nella Bassa Lodigiana.

Un boato intorno alle 20 è stato udito distintamente dagli abitanti di viale San Biagio. Il locale, fortunatamente deserto perché ieri era giorno di chiusura, è di norma molto frequentato. I frammenti dei vetri sono stati proiettati sul marciapiedi e nella veranda esterna del locale.

Alcuni calcinacci, caduti dal cornicione, sono finiti a terra. Segno della forza della deflagrazione. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Codogno.

Sul posto anche la squadra che si occupa dei rilievi scientifici che si è messa subito al lavoro a caccia di tracce. È ancora presto per comprendere l’origine del colpo che ha allarmato la cittadina.

La pista privilegiata, al momento, resta quella di un atto volontario, non accidentale. Da chiarire se si sia trattato di un atto vandalico o di una intimidazione. Ipotesi non esclusa dagli inquirenti che stanno iniziando l’inchiesta. Sul posto, in serata è arrivato anche il sindaco Francesco Passerini.