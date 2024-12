Codogno, Assigeco ha un debito di 74mila euro col Comune. L’opposizione: “Va recuperato”

Codogno (Lodi) – La targa dedicata al compianto medico di Codogno “sarà affissa negli spazi della cooperativa Amicizia, ma non abbiamo certezza dei tempi”. Il sindaco Francesco Passerini ha risposto così, mercoledì sera in Consiglio comunale, alla consigliera d’opposizione Rosanna Montani di Codogno insieme 2.0 che, dal 2020, chiede il riconoscimento per il dottor Luigi Gulinatti, medico di base a Codogno, per tutta la vita fino alla pensione e poi volontario all’associazione “Il Samaritano” scomparso nel 2018. “I cittadini ce lo chiedono sempre” ha ribadito Montani. Per Passerini però “prima dovrà essere riqualificata la facciata della sede della Fondazione Lamberti, ma garantiamo che lo faremo. Così come quando sarà pronta la scuderia del parco di villa Polenghi dedicheremo un angolo al premio “Da donna a donna“”.

Montani ha chiesto lumi anche sulla gestione, da parte di Assigeco, delle strutture di viale Papa Giovanni XXIII. “Ad oggi il debito della società verso il Comune ammonta a circa 74mila euro: perché, a tre anni dalla scadenza della convenzione, non si è riscosso il debito, se gli spazi tutti del palacampus sono ancora occupati dalla società, quali i lavori di miglioria effettuati dalla società alla struttura e in quali tempi si agirà per la riscossione dei soldi? Come avverrà la stipula della nuova convenzione? Passerini ha quindi risposto che “la scadenza delle convenzioni è stata posticipata alla fine dell’anno da una delle leggi seguite al Covid. Si sta studiando una nuova procedura per la nuova convenzione e si farà di tutto per verificare che il sia avvenuto il perfetto assorbimento delle obbligazioni pendenti. Ci sarà una procedura pubblica, da decidere quale”.

In merito al completamento di viale Trivulzio Cristina Baggi del Pd ha chiesto se, “nell’ambito della riqualificazione della stazione ferroviaria fosse previsto il rifacimento della segnaletica orizzontale, che risulta già fortemente ammalorata”. Il sindaco ha spiegato che alcuni punti sono sporchi, in altri le manovre dei mezzi hanno cancellato la vernice fresca. L’auspicio è che venga sistemato tutto entro fine anno. Infine presa di posizione unanime dell’assemblea contro il progetto di ampliamento dell’inceneritore presentato da Ecowatt a Vidardo.