A Codogno tutto pronto per il campionato lombardo di calcio balilla a squadre

Codogno (Lodi) – Buffet per prendere energia e via alle sfide. Folla, nella serata del 12 ottobre 2023, a Codogno, decretato Comune europeo dello sport 2023 e teatro del campionato di calcio balilla a squadre in Lombardia.

Una proposta, organizzata nel quartiere fieristiche di Codogno, col patrocinio del Comune, dalla Federazione italiana giochi e sport tradizionali annuncia e dalla Lega Italiana Calcio Balilla. Gli spazi del quartiere fieristico di viale Medaglie d’oro ospiteranno infatti diverse sfide e vari appuntamenti, che si concluderanno il 15 ottobre. La gara di apertura, è stata disputata con un maxi campo, ha visto sfidarsi 11 giocatori contro 11. E la vittoria è stata della squadra di Codogno Bar Centrale che, con due punti-set, ha battuto il Pieve Fissiraga, arrivato a un punto.

Lo speaker teneva alti gli animi e persone di ogni età, compresi i bambini, non si sono certo lasciati pregare e hanno partecipato alla sfida senza tempo, divertendosi molto. Li incitava Luigi Bassi, consigliere delegato allo sport, intervenuto con il sindaco Francesco Passerini, la vicesindaco Raffaella Novati, l’assessore Severino Giovannini, il presidente del consiglio comunale Enrico Sansotera e amministratori del Lodigiano come la sindaca di Graffignana Margherita Muzzi Graffignana, il primo cittadino di Boffalora D’Adda Livio Boffi etc.

Gli amministratori, sportivamente, sono stati i primi a scatenarsi nella sfida. Al torneo patner e istituzioni hanno invece vinto Antonio Pastore, Mauro Pasquale, arrivati primi, seconda la squadra di Giorgio e Roberto Veggetti dello sponsor Refridom e terza la formazione composta da Enrico Sansotera e Livio Boffi. La commistione di agonisti e amatori del calcio balilla, che si confronteranno, al quartiere fieristico, fino al 15 ottobre, ha visto e vedrà impegnati, più di 300 atleti, per la conquista dell’ambito titolo nelle categorie Serie A, Serie B, Serie C, Donne e Veterani.

Il 13 ottobre ci sono anche gli alunni degli Istituti comprensivi del territorio, che partecipano all’iniziativa “Goal insieme” e nella sfida “Un calcio al Covid”. Sono 200 ragazzini delle scuole Andreoli, Ognissanti, Anna Vertua Gentile. Dalle ore 20, il via alla competizione agonistica con il Torneo specialità Itsf, International Table Soccer Federation, destinato alle categorie Exclusive, Femminile, Veterani e Doppio con Under19.

Il programma del weekend

Sabato 14 ottobre, a partire dalle ore 9, presentazione delle squadre che prenderanno parte al Campionato Italiano e, a seguire, inizio di tutte le categorie. Ogni squadra sarà composta da 6 titolari più 2 riserve.

Domenica 15 ottobre fasi finali e premiazioni di tutte le categorie in gara.

Le squadre favorite per la Serie A Maschile sono Napoli e Roma, per il Femminile Genova e Cecchignola, nei Veterani Taranto e Pescara. Paola Arensi