Club senza più campo da gioco: "Si trovi una soluzione"

Il nuovo plesso Einaudi sorgerà al posto del campo da calcio al quartiere San Bernardo e le squadre del Gso San Fereolo sono costrette ad emigrare nei territori vicini o in strutture diverse per la loro attività sportiva. Sembra di rivivere in chiave moderna il racconto dei ragazzi della via Pal, sfrattati dal loro campetto per far posto ad un complesso residenziale. La vicenda affonda le radici nel tempo quando nacque il progetto della nuova scuola con la Provincia di Lodi che corrispose al Comune 614mila euro per il disagio arrecato per l’esproprio del campo. C’era però un accordo secondo cui doveva essere realizzato un nuovo terreno di gioco circostanza però disattesa. L’ipotesi di concedere un campo alla Faustina al San Fereolo non è mai andata a buon fine visto che al Fanfulla serve per gli allenamenti delle sue squadre. Resta dunque il nodo del futuro del San Fereolo che non ha più un campo: la questione è oggi argomento del Consiglio comunale grazie all’interrogazione della consigliera comunale Eleonora Ferri (Lega) che chiederà al Comune una soluzione "sicura e definitiva" e "tempistiche certe per porre fine ai disagi". M.B.