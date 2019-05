Lodi, 27 maggio 2019 - «Matteo è venuto a mancare sabato, all’ospedale Buzzi di Milano, dov’era ricoverato da 5 giorni. Aveva 12 anni: è stato il bambino che, con la sua malattia metabolica rara, che colpisce 1 nuovo nato su 1 milione, è vissuto più a lungo. La seconda, una bimba, ha 9 anni. In nome di Matteo, con l’associazione ‘Il volo degli angeli’, dal 2011 abbiamo aiutato tanti bambini e donato macchinari agli ospedali di diverse province per quasi 100 mila euro».

A parlare è Gaetano Zanaboni, tra i consiglieri dell’associazione presieduta da Milena Badini, mamma di Matteo, che ha donato apparecchiature ai reparti di Cardiologia e Pediatria degli ospedali di Lodi, Codogno e Cremona e un defibrillatore a Castelnuovo: «Col calciatore Stefano Lucchini (Atalanta, Sampdoria, ), che è anche vicepresidente de ‘Il volo degli angeli’, abbiamo promosso serate benefiche e di prevenzione sulle malattie cardiache, ma anche sulla prevenzione dei tumori al seno o della pelle, a cui hanno fatto da testimonial anche Francesco Acerbi della Lazio, Francesco Bolzoni del Bari, Alessandro Matri del Sassuolo, Edoardo Goldaniga del Frosinone - aggiunge Zanaboni -. Negli ultimi 2 anni è nato anche il progetto ‘Nuovi amici di Matteo’ grazie al quale specialisti che hanno lavorato o lavorano in ospedale si sono recati 3 giorni a settimana ad assistere Matteo a casa, aiutandolo nella vita quotidiana. Lui non camminava, non parlava ma si faceva capire con lo sguardo, col sorriso. Sua mamma Milena, impegnatasi in prima persona, è stata la sua forza«». I funerali di Matteo avranno luogo oggi alle ore 14.30 a Castelnuovo.