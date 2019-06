Casalpusterlengo (Lodi), 21 giugno 2019 - Tremendo schianto nel tardo pomeriggio a Casale. Coinvolte due ragazze, una di 28 anni ed una di 19, all'incrocio fra via Buozzi, via Forlanini e via Picasso. Per cause ancora al vaglio della polizia locale, ancora sul posto per effettuare i rilievi, le donne, una a bordo di una Fiat Cinquecento e l'altra invece alla guida di una Jeep Cherokee, si sono scontrate. La Cinquecento ha proseguito ancora per qualche metro la propria corsa con il parte anteriore sinistra completamente distrutta, mentre la Cherokee si è accasciata su un lato. Subito sul posto i soccorsi con i vigili del fuoco di Casale, la polizia locale e due mezzi della Croce Rossa, una da Codogno ed una della città, che hanno prestato le prime cure alle due donne: la prima in forte stato di choc, mentre la seconda verrà sottoposta ad esami al pronto soccorso di Lodi.

© Riproduzione riservata