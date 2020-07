Casalpusterlengo (Lodi), 18 luglio 2020 - L’ospedale di Casale? Non verrà chiuso. E i reparti torneranno il 1 settembre. Per quanto riguarda i servizi territoriali saranno concentrati in un unico punto, al piano terra del nosocomio, e verranno richiesti finanziamenti specifici alla Regione. Ieri, l’Asst di Lodi ha voluto smentire "categoricamente" le voci secondo cui il presidio di via Fleming chiuderà i battenti. "Non c’è alcun intendimento nè a livello aziendale nè regionale"- ha ribadito l’azienda. L’emergenza Covid, la mancanza del personale e la concentrazione delle prestazioni sanitarie sui pazienti colpiti dal virus: sono state queste le motivazioni alla base del maxi trasferimento dei reparti dell’ospedale di Casale a Codogno. I servizi relativi alla Riabilitazione geriatrica e specialistica, i posti letto dei subacuti, per i quali sarà richiesto un ampliamento, ritorneranno attivi, mentre riprenderà anche l’erogazione delle Mac oncologiche con la messa a disposizione di un anestesista rianimatore diurno.

A Codogno, invece, i posti letto di Medicina e Oncologia per acuti rimarranno accorpati. L’Asst ha sottolineato che, durante la fase acuta della pandemia, il presidio casalino ha comunque garantito determinati servizi come l’hospice, la radioterapia, la dialisi, l’unità di cure palliative domiciliari, alcuni ambulatori per le urgenze tra cui cardiologia e ginecologia e i prelievi. Inoltre, l’Asst ha deciso di concentrare al piano terra del presidio di Casale l’offerta amministrativa sanitaria dei vari servizi territoriali i cui spazi saranno riadattati e consegnati al circuito del Dipartimento di salute mentale per la residenzialità leggera volta al reinserimento nella vita sociale dei pazienti. Le aule di formazione e le sale riunioni saranno invece collocate al sesto piano. Infine, è stato richiesto un finanziamento per potenziare il presidio di Casale individuando anche un’area destinata ai servizi del Sert. Infine, mercoledì prossimo alle 15, il vicepresidente di Regione Lombardia Carlo Borghetti e il direttore generale dell’Asst, Salvatore Gioia effettueranno un tour all’interno dell’ospedale casalino.