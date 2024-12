Casalpusterlengo, lascia l’auto in stazione per consentire la pulizia strade: danneggiata e saccheggiata

Casalpusterlengo (Lodi), 9 dicembre 2024 - Lascia l’auto parcheggiata in stazione, per consentire la pulizia delle strade vicino a casa, ma se la trova danneggiata e saccheggiata.

Danni e rabbia per una donna di Casalpusterlengo che ieri ha sporto denuncia ai carabinieri. Ha chiesto aiuto dopo aver ritrovato la propria utilitaria, nel fine settimana, con pesanti danni. Qualcuno, sabato mattina, ha spaccato i finestrini della vettura, ci è salito e ha rovistato nell’abitacolo. Gli ignoti hanno poi rubato una borsa di plastica, che conteneva una giacca da lavare e un pacchetto di sigarette. A bordo non c’era infatti altro. Resta il pesantissimo danno. La malcapitata proprietaria del veicolo aveva temporaneamente parcheggiato la vettura in stazione, perché in via Crema e via Adige, dove vivono circa cento famiglie, era in corso la pulizia delle strade. Lì ora auspicano un cambio del giorno di pulizia e della fascia oraria, o almeno che venga lasciato fruibile il parcheggio vicino alle abitazioni. Oltre a maggiori controlli allo scalo ferroviario che, per altro, sono stati fatti proprio nel fine settimana, organizzando un servizio straordinario.

Il sindaco di Casalpusterlengo Elia Delmiglio, dopo lo sfogo social della donna, ha quindi comunicato che “il tema della pulizia delle strade sarà valutato con la prossima gara d’appalto, nel 2025 e che forze dell’ordine e polizia locale stanno cercando di aumentare i controlli”.