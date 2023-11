Cani antidroga al Cesaris. Tra i banchi zero sostanze

Blitz dell’Unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Casatenovo, ieri mattina, nel plesso scolastico Itis Cesaris di Casalpusterlengo: alle 8 in punto il pastore tedesco Ocsi ha oltrepassato la cancellata dell’istituto di viale Cadorna per iniziare la caccia a sostanze stupefacenti tra i banchi degli studenti. I conduttori del cane sono stati supportati nell’azione di controllo dai militari dell’Arma della Stazione di Casalpusterlengo. Dopo un primo consulto tra carabinieri e dirigenza scolastica all’esterno della scuola, è stata effettuata la verifica che non ha portato al ritrovamento di sostanze illecite.

L’operazione s’inserisce nell’ambito delle attività preventive e repressive condotte dall’Arma sotto il coordinamento della Prefettura di Lodi e finalizzate a contrastare i molteplici fenomeni criminali connessi all’uso di sostanze stupefacenti. I controlli, improvvisi e a campione, negli istituti scolastici della Bassa non sono una novità e, nel prossimo futuro, verifiche di questo tipo saranno sicuramente replicate.

M.B.