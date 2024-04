Camionista reagisce al controllo in cabina. Agente della Polstrada ferito a una gamba

Agente della Polstrada ferito da un camionista che gli ha dato una sportellata sulla gamba, costringendolo a rivolgersi al pronto soccorso. Mercoledì sulla tangenziale di Crema una pattuglia ha fermato un Tir alla cui guida c’era un camionista marchigiano di 62 anni. Un agente è salito in cabina per verificare il cronotachigrafo, il controllo ha irritato il camionista che, in un impeto di rabbia, ha chiuso con violenza la portiera schiacciando la gamba dell’agente. Visto che gli animi si stavano scaldando, sul posto sono state fatte arrivare pattuglie della polizia locale e dei carabinieri. L’agente è stato portato al pronto soccorso dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di qualche giorno; l’autista è stato denunciato per violenza e minacce a pubblico ufficiale.