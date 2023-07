Cambia l’olio alla vettura Poi lo sversa nel fiume

Ha buttato dell’olio usato nel Serio, provocando una chiazza di 300 metri quadri. È stato però riconosciuto e quindi denunciato. Venerdì sera poco prima delle 20 l’allarme ai vigili del fuoco di Crema, accorsi in via Cadorna per un inquinamento del Serio, tra il ponte della ferrovia e quello di via Cadorna, sulla sponda di sinistra. Sul posto anche i tecnici dell’Arpa e i carabinieri. In breve è stato evidente che a inquinare era stato dell’olio. La macchia si è sparsa per 300 metri quadri sulla superficie del fiume. È subito scattata la caccia alla persona che ha gettato l’olio nel Serio e la ricerca è stata breve, in quanto il responsabile è stato ben presto individuato e denunciato. Si tratta di un uomo che sembra abbia cambiato l’olio motore alla propria auto e poi abbia gettato l’olio usato nel fiume. Ha detto ai carabinieri di averne buttato solo un litro, ma sembra che la quantità sia ben maggiore. Visto il pronto intervento, i danni sono stati limitati a un breve tratto del corso d’acqua e hanno interessato solo la flora ma non la fauna.

P.G.R.