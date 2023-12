Buono per l’acquisto di libri agli alunni di prima media

Il Comune di Lodi garantisce un contributo per il sostegno alle famiglie con figli frequenanti la classe prima secondaria inferiore, la prima media. L’amministrazione comunale ha infatti previsto un contributo, a domanda, pari a 85 euro, per il diritto allo studio, a sostegno delle spese sostenute per l’acquisto di testi scolastici. Potranno usufruire del buono tutti gli alunni che risulteranno: residenti a Lodi; aventi Isee in corso di validità compreso tra 15.749 e 30mila euro; iscritti alla prima media; in regola con i pagamenti, per tutti i componenti del nucleo famigliare, dei servizi scolastici (mensa, trasporto, pre-post scuola, asilo nido). Escluso dal contributo gli chi ha un Isee in corso di validità inferiore a 15.749 euro, superiore a 30mila euro e tutti coloro che hanno usufruito della “Dote Scuola Regione Lombardia 2022/23“. Gli interessati dovranno, tra il 9 gennaio e il 16 febbraio 2024, compilare il modulo di richiesta presente sul sito del Comune e consegnarlo all’ufficio Protocollo, con fotocopia della carta d’identità.

P.A.