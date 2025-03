Bollette della luce, il territorio è tra i più cari. I costi dei consumi del gas sono nella media

In provincia di Lodi, secondo un’analisi di Facile.it, nel 2024 le famiglie con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 823 euro per la bolletta della luce e 1.683 euro per quella del gas. Lodi è la seconda provincia lombarda dove, nel 2024, si è speso in media di più per le bollette della luce. Guardando ai consumi a livello provinciale emerge che, per l’energia elettrica, si è speso in media di più a Mantova (879 euro), poi come detto a Lodi (823 euro) e Brescia (818 euro), Cremona (814), Varese (812) e Pavia (811); chiudono la graduatoria Milano (782 euro), Lecco (771 euro) e Sondrio (755 euro). Per la bolletta del gas, invece, le province dove si è pagato di più sono state quelle di Como (1.789 euro), Varese (1.783 euro) e Pavia (1.748 euro); a Cremona 1.717 euro. Ultime Monza e Brianza (1.644 euro), Bergamo (1.638) e Milano (1.384).