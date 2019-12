Lodi, 02 dicembre 2019 - "Oltre ad acquisire informazioni utili alla sorveglianza, le 6 nuove bodycam, telecamere ad infrarossi indossate da oggi dagli agenti di Polizia locale, garantiranno anche una maggiore sicurezza del personale, già dotato dall'anno scorso di spray urticante per facilitare la difesa in caso di aggressioni o atti di resistenza". A dirlo la sindaca Sara Casanova, nel presentare il nuovo strumento che consentirà di registrare immagini, utili anche al fine di querele o indagini, tramite la sala operativa: "Se le bodycam dovessero registrare un reato - aggiunge -, le immagini verranno utilizzate per sporgere querela o saranno fornite al pm quando sarà possibile procedere d’ufficio".

L’acquisto delle bodycam è stato promosso nell’ambito del progetto 'Più sicurezza per la Provincia di Lodi', finalizzato "ad intensificare i servizi di tutela ambientale e di sicurezza urbana" dopo che il Comune ha concordato pattugliamenti misti sulle strade del Lodigiano, insieme agli agenti di polizia provinciale: "L’attività operativa - spiegano a palazzo Broletto - prevede, ad esempio, controlli sui veicoli che trasportano rifiuti, sui capannoni di stoccaggio, sulla gestione dello smaltimento, la programmazione di servizi straordinari di controllo dei comportamenti scorretti alla guida e di prevenzione e contrasto delle forme di commercio abusivo e di lavoro irregolare". Regione Lombardia ha cofinanziato l’iniziativa con un contributo di oltre 16mila euro che, per l’anno 2019, copriranno le spese di personale e la strumentazione e che verranno erogati dopo la rendicontazione.