Massalengo, 1 settembre 2019 - "Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: i cittadini di Motta Vigana hanno finalmente dormito tranquilli". È un bilancio positivo quello che traccia il sindaco di Massalengo, Severino Serafini, al termine del blocco dei tir sulla provinciale 23 scattato il 17 giugno scorso e concluso ieri sera. Più di 12mila euro incassati dalle multe che ci hanno permesso di pagare l’investimento fatto dal Comune per le telecamere e il lavoro dei vigili. Da oltre 300 mezzi pesanti al giorno al problema azzerato. L’obiettivo era migliorare la qualità del sonno per un migliaio di residenti della zona, e ci siamo riusciti.

"Abbiamo sistemato una questione che non era più prorogabile perché i residenti erano esasperati - spiega il sindaco, che ha voluto farsi carico del problema -. Tutte le notti venivano superate le soglie per l’inquinamento acustico: serviva prendere un’iniziativa concreta. La sperimentazione comunque è stata un successo: il numero di tir è drasticamente calato". Almeno tre notti alla settimana gli accessi alla frazione sono pattugliati. La multa per i camionisti che forzano il blocco notturno si attesta a 87,60 euro, a tariffa piena, ma può essere saldata in misura ridotta al costo di 60,90, entro i 5 giorni successivi alla notifica. Il provvedimento valido fino al 31 agosto ha portato nelle casse comunali più di 12mila euro. "Abbiamo riportato al centro la questione - dice il primo cittadino di Massalengo -. Negli ultimi vent’anni siamo stati lasciati soli: nessuno ha affrontato il problema. L’idea è di fare la tangenziale di Massalengo. Siamo in attesa della consegna del progetto. Entro il 30 settembre arriverà il documento e partiremo nel 2020 con gli espropri. Sarà un iter lungo, ma se dovesse andare tutto spedito non chiederò il blocco ai tir anche la prossima estate della provinciale".