Lodi, 18 settembre 2020 - Primo caso di Covid 19 in una scuola del capoluogo. Da stamattina un'intera classe della materna 'Serena' di piazza Gobetti, a San Fereolo, è rimasta a casa in quarantena, docenti compresi. La scuola dell'infanzia fa parte dell'istituto comprensivo Lodi III (Don Milani). Giovedì la febbre, poi il tampone e il risultato di positività.

Reazioni tra il preoccupato e l'indignato tra i genitori dei bambini delle altre classi, alcuni dei quali persino ignari dell'accaduto, perché da parte della dirigenza della scuola e delle istituzioni in genere, Comune e Ats, non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale. L'unico avviso ricevuto oggi riguardava il fatto, che "causa carenza di organico" da lunedì due sezioni della materna non potranno effettuare il tempo pieno.