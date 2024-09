Bianca Balti e il tumore ovarico: “Sto per iniziare la chemioterapia, ma sono felice perché posso fare programmi”

Lodi, 24 settembre 2024 – Bianca Balti non molla e si mostra, ancora una volta, sorridente sui social. Nei giorni scorsi, la top model lodigiana aveva comunicato di avere un tumore alle ovaie e di essere stata operata. Oggi ha annunciato su Instagram che sta per cominciare la chemioterapia.

"Un piccolo aggiornamento, visto che me lo avete chiesto. La convalescenza va bene e comincio il 14 (ottobre)”, ha scritto Bianca a corredo di una fotografia che la immortala a passeggio, sorridente, con addosso un mini tailleur nero. “L'ho saputo oggi e sono felice perché adesso posso cominciare a fare programmi, e a me piace fare programmi. Prima comincio prima avrò finito con questa cosa”.

Poi, ha chiesto ai fan di “non preoccuparsi” per lei: “Io non sono preoccupata”, solo “scocciata perché avevo programmi molto diversi per l'immediato futuro”.

All’inizio di settembre la modella era andata al pronto soccorso perché aveva forti dolori all'addome. Proprio lì, dopo viste e accertamenti aveva scoperto di avere il tumore. Due anni fa, come Angelina Jolie prima di lei, Balti si era sottoposta a una doppia mastectomia preventiva dopo aver scoperto di avere la mutazione genetica Brca1, che aumenta esponenzialmente il rischio di contrarre un tumore al seno e/o alle ovaie.