Attività fisica per gli ammalati. Via a un progetto

Un progetto di Attività Fisica Adattata (AFA) è stato presentato sabato mattina, nella palestra comunale di via Cassanello, a Zelo. L’iniziativa è promossa, grazie alla collaborazione tra il Comune, la sezione di Lodi dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) e l’Asst di Lodi. All’evento hanno partecipato il sindaco Angelo Madonini, il vicesindaco Daniela Brocchieri, con il consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili e fisioterapista, Mauro Forcati, la presidente di AISM Lodi Anna Guffanti, il consigliere comunale di Galgagnano Gabriele Guastalegname, il presidente della Polisportiva di Zelo, Angelo Rinaldi.

L’attività è rivolta a persone con ridotta capacità motoria e si svolgerà ogni lunedì e mercoledì, con due turni: dalle 9 alle 10 e dalle 10 alle 11. I partecipanti non autonomi negli spostamenti potranno essere accompagnati in palestra dai volontari dell’utilità sociale del Comune. Il progetto si propone di contrastare la sedentarietà e favorire il benessere fisico, psicologico e sociale delle persone con patologie croniche, come la sclerosi multipla. Gli esercizi, supervisionati da un professionista in scienze motorie, saranno adattati al livello di capacità motoria dei partecipanti e si svolgeranno in piccoli gruppi omogenei.

"Vogliamo rendere l’attività fisica un vero strumento di aiuto alla cura e di socializzazione - ha dichiarato il vicesindaco Brocchieri -. Come amministrazione, siamo orgogliosi di poter offrire spazi e supporti concreti per favorire benessere e inclusione sociale. Questa è un’esperienza pilota per il Lodigiano ma non solo, dato che tra i partecipanti saranno già presenti anche cittadini di Paullo e Pozzuolo Martesana".

Per partecipare al corso occorre inviare richiesta via mail ad aismlodi@aism.it. Per il trasporto sociale rivolgersi al 338.3581416.