Assolombarda Servizi pianta nuove essenze nel parco fluviale

Entro metà novembre 400 nuove piante, tra alberi e arbusti, saranno distribuite tra il Parco Adda Sud e il Parco Lombardo del Ticino da Assolombarda Servizi. La “controllata” di Assolombarda, che opera per favorire la crescita dell’impresa, nei giorni scorsi ha già messo a dimora, nel territorio di Lodi, le prime 200; sabato è in programma il “secondo tempo” con la piantumazione nel primo parco fluviale europeo. "Un’iniziativa in linea con uno dei pilastri della visione che ci siamo dati come realtà benefit - ha dichiarato il presidente di Assolombarda Servizi, Mattia Macellari -. La sostenibilità ambientale per la nostra società è un asset cruciale". Il primo intervento al Parco Adda Sud mira a tutelare la biodiversità dell’area. "Iniziative come questa s’inquandrano nel nostro impegno teso a promuovere le imprese come protagoniste del cambiamento nel proprio tessuto sociale", ha sottolineato l’ad di Assolombarda Servizi, Alessandro Scarabelli (nel riquadro).