Influenza, a Sant’Angelo Lodigiano uno dei 25 ambulatori hotspot della Lombardia

Sant'Angelo Lodigiano (Lodi) – Disco verde alla sperimentazione degli hotspot infettivologici presso la Casa di Comunità di Sant’Angelo Lodigiano. Nelle fasce orarie in cui non è prevista l’attività ordinaria dei medici di medicina generale, sarà possibile infatti recarsi presso questo nuovo sportello per una prima valutazione dello stato influenzale e respiratorio con la possibilità di una prima assistenza che può alleggerire gli accessi ai Pronto Soccorso.

Ad annunciarlo oggi l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso: il servizio nel Lodigiano si inserisce in uno dei 25 hotspot che saranno attivati entro il 16 dicembre in Regione. “Si tratta di un approccio innovativo, orientato alla capillarità territoriale dei servizi e ai bisogni delle persone – sottolinea la presidente della commissione sanità Patrizia Baffi – che anche negli orari serali possono trovare punti di riferimento efficaci e disponibili in caso di sintomi da influenza, che talvolta possono avere impatti significativi e preoccupanti soprattutto nei soggetti più fragili”. Gli hotspot saranno operativi dalle 20 alle 24 tutti i giorni: non si può accedere direttamente ma solo chiamando il numero 116117 attraverso il quale gli operatori valuteranno telefonicamente la necessità di indirizzare gli assistiti verso l'accesso più vicino.