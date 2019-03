Lodi, 13 marzo 2019 - Una cinquantina, tra alberi e arbusti, sono stati piantumati alla frazione San Grato da Sal, nell'area del 'campo pozzi' tra le abitazioni e la tangenziale su iniziativa di Sal, Società Acqua Lodigiana, Rotary Club Adda Lodigiano e Parco Adda Sud.

"Le piante - fa sapere Sal -, tutte specie autoctone, sono state messe a disposizione dal Parco tramite il 'Progetto Filari', mentre i costi della piantumazione sono stati coperti dal Rotary presieduto da Lucia Fiorini nell’ambito dell’iniziativa 'Una pianta per ogni socio'. Già lo scorso anno, nella stessa area, erano state piantumate le prime 54 essenze: quasi tutte hanno attecchito e in questi giorni stanno gettando le prime gemme. Con l'aggiunta, ieri, di pioppi neri e bianchi, querce farnia, aceri campestri, ciliegi selvatici, frassini, biancospini, noccioli ed altri arbusti si verrà a creare, nel tempo, un piccolo polmone verde alla frazione di San Grato. Proprio in quel reliquato di terreno Sal ha un proprio pozzo e presto ne realizzerà altri due per portare il sistema degli acquedotti di Lodi ad erogare, complessivamente, poco meno di 6 milioni di mc di acqua l'anno (il 18% rispetto all'intero Lodigiano). A dare il primo colpo di vanga, ieri, sono stati Antonio Redondi, presidente di Sal, Lucia Fiorini, del Rotary Adda Lodigiano, Carlo Locatelli, direttore di Sal, Silverio Gori, presidente del Parco Adda Sud, affiancati da un tecnico.