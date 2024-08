Alberi a rischio. Iniziati i tagli . Disagi in vista

Piante pericolose in città, disco verde alla messa in sicurezza. In vista dell’inverno e considerate i frequenti forti temporali che, ultimamente, stanno attraversando il territorio, l’amministrazione comunale di Codogno ha messo in atto un piano di manutenzione del verde pubblico. E dato che ci sono piante ritenute non più sicure per l’incolumità pubblica, ieri è iniziato l’abbattimento di diversi esemplari. L’ultimo albero collassato risale al maltempo dell’8 agosto quando era intervenuta la protezione civile a liberare il viale del cimitero. Si lavorerà presumibilmente fino a venerdì 30 agosto, abbattendo alcune essenze presenti sul territorio comunale che, in base ad una relazione agronomica commissionata dall’ente, non sono più ritenute sicure per colroo che vi passano sotto.Le zone interessate dall’intervento sono: le scuole elementari di via Cattaneo; l’asilo nido di Via Collodi, viale Cairo, zona Croce Rossa, il cortile dela scuola materna di viale Resistenza, il campo sportivo per il softball, il centro sportivo Match Point di Viale Resistenza, il parco di Viale Resistenza, il parco di Villa Polenghi, il parco adiacente alla scuola San Biagio di Viale dei Mille, il centro sportivo Assigeco in Viale Papa Giovanni XXIII, l’area ludica del condominio San Biagio, piazzale Cadorna, il giardino dell’ex ospedale Soave, il piazzale del cimitero, il parco adiacente alla chiesa di Caravaggio, via Belloni, viale Trieste, viale Leonardo da Vinci, il parco pubblico Ida Sansoni, il parco di Viale Albino, via Tondini all’ angolo con Via Pietrasanta. Nelle zone interessate agli interventi sarà di volta in volta posizionata adeguata segnaletica. P.A.