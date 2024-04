Aggiudicata l’ex caserma dell’Arma. A buon fine l’asta promossa da Aler

Ieri a mezzogiorno, nella sede di Aler Lodi e Pavia, proprietaria dello stabile, sono state aperte le due buste riguardanti le offerte di acquisto per l’ex caserma di Codogno messa all’asta. Dopo 20 anni c’è un compratore. Il bando per la vendita all’asta dell’ex caserma dei carabinieri di Codogno, che si trova in viale Belloni e che viene venduta da Aler Pavia-Lodi, con annessa area di pertinenza, era scaduto alle 12 di giovedì 11 aprile. Il valore dell’immobile è di 142mila euro, proposto per una base d’asta di 120.700 euro. L’asta si è tenuta ieri nella sede Aler a Pavia in via Parodi 35. A seguire la presidente di Aler Monica Guarischi ha spiegato: "Sono arrivate due offerte. Questa situazione era ferma da 20 anni, sono diventata presidente sei mesi fa, mi sono impegnata, perché credo al mio territorio e speriamo vada tutto a buon fine". Aler ha ribadito che l’immobile era stato messo in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza obbligo, per l’azienda venditrice, di ulteriori opere di manutenzione o di adeguamenti normativi, relativi agli impianti. Mentre le pratiche relative di spese di regolarizzazione urbanistica e catastali, sono a carico dell’aggiudicatario. "Finalmente c’è stata l’aggiudicazione e a 131.500 euro, un buon prezzo, insomma – aggiunge Guarischi –. Ora ci sono 30 giorni di tempo per la pubblicazione e la società, la B.C. srl della zona, che l’ha acquisita ha quattro mesi di tempo per fare il rogito. Un bel risultato portato a casa per Aler, per la città di Codogno e per il quartiere che ospita l’immobile, siamo molto soddisfatti".

Al momento non si conoscono le intenzioni della società che si è aggiudicata l’immobile: "Non sappiamo se sarà utilizzato ai fini residenziali o di altro genere. La nostra convenzione con il Comune è scaduta, ora spetterà alla futura proprietà disegnare il futuro di questo edificio" ha concluso la presidente. La vecchia caserma dei carabinieri riprenderà quindi presto vita dopo 20 anni di attesa.