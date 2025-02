Addio a Giovanni Borghi, "imprenditore che ha servito la città"

Se n’è andato Giovanni Borghi (nella foto), 79 anni, storico esponente socialista della città di Casalpusterlengo. I funerali si terranno domani mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo dove la salma arriverà dalla casa funeraria di viale Mantova. Borghi era un personaggio politico molto conosciuto in città oltre che un imprenditore nel settore della vendita di pneumatici e della distribuzione di carburante con un’attività lungo la Mantovana. Ha ricoperto più volte l’incarico di consigliere comunale ed è stato anche assessore della Giunta di centrosinistra con Angelo Pagani sindaco oltre a mettersi a disposizione per ricoprire ruoli in diversi enti. Ieri sono arrivate anche le condoglianze del sindaco Elia Delmiglio che, seppur distante politicamente, lo ricorda con affetto. "Giovanni era un caro amico, un pilastro di Casalpusterlengo oltre ad essere un imprenditore innamorato della sua città che ha servito per diversi anni ricoprendo ruoli amministrativi" ha ricordato il primo cittadino.

M.B.