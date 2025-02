Ada Negri, l’omaggio. Luoghi cari e d’ispirazione nella brochure dei giovani

L’esplorazione e l’approfondimento della figura di Ada Negri avviene su più fronti. La classe quarta A dell’indirizzo di Servizi Commerciali dell’Istituto Einaudi di Lodi ha elaborato un nuovo opuscolo informativo sulla poetessa, incentrato sui luoghi cittadini importanti per la poetessa e scrittrice nata a Lodi il 3 febbraio 1870 e di cui quest’anno ricorrono gli 80 anni dalla scomparsa. Dalla casa natale in corso Roma al Tempio dell’Incoronata, fino a via delle Orfane, il percorso che delinea l’opuscolo si snoda in cinque tappe totali, sviluppandosi in tutto il centro cittadino permette di scoprire i primi luoghi di vita di Ada Negri, le suggestioni che l’hanno ispirata e dove ha lavorato nei primi anni. "La brochure è stata realizzata insieme al professor Pietro Sarzana, che ha studiato molto (e continua a farlo) la figura di Ada Negri – ha spiegato ieri nella Sala Consiliare Claudia Marini, docente coordinatrice del progetto –. Questa quarta del commerciale studia modi per valorizzare l’immagine di un’azienda attraverso servizi e questo volantino permette di creare qualcosa di cartaceo e stampato, un’occasione per vedere tutto l’iter progettuale di lavori come questi, quindi con ideazioni, progettazione, correzioni e stampa. Quest’ultimo passaggio, in particolare, da’ molta soddisfazione ai ragazzi. Oltre che conoscere la poetessa, gli studenti hanno poi seguito le tappe, realizzato e disegnato la mappa ed elaborato fatto il pieghevole, lavorando in gruppi".

Alcuni studenti hanno raccontato dell’esperienza. "Insieme al professor Sarzana abbiamo visitato i luoghi in cui abitava Ada Negri, in corso Roma. Qui ci è stato spiegato il ruolo di poetessa, poi abbiamo visto i luoghi importanti per lei, da piazza Vittoria all’Incoronata a San Francesco. Il professor Sarzana ci ha fatto capire come Ada Negri fosse una poetessa del tempo che si batteva per i diritti delle donne". La presentazione di ieri a palazzo Broletto è stato un modo: "per promuovere questo lavoro eccezionale – ha affermato l’assessore comunale alla Cultura Francesco Milanesi –. Con la professoressa Marini abbiamo pensato ad un lavoro su Ada Negri, così è nata l’idea della brochure. Sono contento che questo contributo potrà essere disponibile a chi visiterà la città e chi approfondirà il personaggio". Il pieghevole si potrà trovare già oggi e domani in città, coerentemente con il programma di iniziative sulla poetessa organizzato per questi due giorni in occasione degli 80 anni dalla morte. Coordinate da Piera Rossi, le iniziative si sviluppano a Santa Chiara Nuova, in via delle Orfane. Tra queste uno spettacolo di teatro con musica live alle 19 di sabato e domenica.