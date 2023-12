Accesa la caldaia a gas vicino al tribunale. Rabbia di Legambiente

È stata accesa la caldaia a gas di A2A, in pieno centro a Lodi e Legambiente protesta: "Pessimo segno per le emissioni inquinanti e per il clima. Chiediamo un incontro coi vertici di A2A – sostengono gli ambientalisti –. Speravamo che A2A, dopo aver rilevato la gestione della rete dalla controllata Linea Green, derubricasse il ruolo dell’inutile caldaia a gas da 20 MW del tribunale. Ci sentiamo ingannati: a noi si promettono di studiare nuovi programmi e nuove tecnologie per il teleriscaldamento, a livello nazionale con A2A firmiamo protocolli di consultazione. Ma poi si avvia una caldaia a gas con tecnologie dell’altro secolo che oggi sarebbe vietata se installata in un condominio".