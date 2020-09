Volontari del piedibus cercasi. Ha anche questo scopo la riunione operativa in programma per domani pomeriggio alle 17 nell’aula consiliare. "Siamo pronti, abbiamo organizzato tutto il distanziamento tra i bambini che saranno muniti di dispositivi" sottolinea l’assessore ai servizi sociali del Comune di Pizzighettone, Tiziana Magnani. "Resta il problema dei volontari, ne servono di nuovi". Attualmente il piedibus, che riguarda i bambini della scuola primaria, funziona su due linee, la rossa e la gialla che arriva in Gera. Il servizio viaggia tutti i giorni accompagnando i bambini da casa a scuola e viceversa, nei giorni in cui ci sono i pomeriggi anche durante la pausa mensa.

