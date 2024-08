Sagra di San Bartolomeo2024 a Casalpusterlengo: “Un appuntamento da non perdere”. Il programma

Casalpusterlengo (Lodi), 20 agosto 2024 – Ricco programma di eventi per la “Sagra patronale di San Bartolomeo” a Casalpusterlengo. Per il settimo anno consecutivo, il sindaco Elia Delmiglio e la presidente della Pro loco Maria Luisa Braguti, che collabora con il Comune, le associazioni e tantissimi volontari all’evento, annunciano appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età. Possibili anche grazie alla collaborazione di commercianti, artigiani, Gruppo fotografico, Centro cultura e sotto il coordinamento dell’ufficio cultura. Si inaugura il 21 agosto 2024, alle 21, in piazza del Popolo, con un concerto della Tanzan music Academy.

Il giorno successivo apertura della pesca di beneficenza, ballo liscio con Pinuccia Cerri band e alla scuola dell’infanzia don Ginelli, tanta cultura: mostra del lavoro di artigiani ed hobbisti, mostra di pittura Labirinti delle idee, mostra fotografica Foto e poesia, mostra ricerca di vecchie immagini Viaggio tra le osterie perdute e istantanee di San Bartolomeo per i piccoli. Intanto i locali proporranno note e divertimento e ci sarà il luna park, oltre al concorso vetrine, per premiare il commerciante che addobberà meglio la propria area espositiva (interpretando il tema “Sogno di una notte di mezza estate”).

Venerdì e sabato, davanti al teatro, Pro loco street food della Pro loco, con uno stand gastronomico e distribuzione gratuita di fette di anguria a cura del Gruppo rionale Sant’Antonio. Il 23 agosto ballo liscio in piazza, con Paola Fabiani e alle 18 del 24 agosto, in piazza, mostra fotografica Conoscere Prada, dedicata al pittore omonimo. Il 24 agosto, sempre davanti al teatro, la pro loco preparerà panini con la salamella. La sera, in piazza, musica con i Beatlestones. Seguirà la notte di San Bartolomeo, con eventi e musica fino a tarda ora e vetrine aperte.

Domenica 25 agosto alle 10.45, nella chiesa dei Santi Bartolomeo e Martino, la banda Orsomando accoglierà l’arrivo del vescovo di Lodi Monsignor Maurizio Malvestiti per la messa patronale. Il sindaco offrirà i ceri al patrono. Dalle 15.30 raduno San Bartolomeo in moto e alle 17 distribuzione della tradizionale Turta de Casal (dolce tipico del luogo). Tra sfilate e musiche passeranno pomeriggio e serata, per arrivare allo spettacolo pirotecnico delle 22.45, al parco Molazze. Le iniziative sono state presentate, in municipio, anche alla presenza di Paola Citterio dell’ufficio cultura (che coordina l’evento) e Francesco Pesatori, consigliere comunale con delega alla cultura. “E’ il momento più importante dell'anno, per tutta la comunità. La religiosità porta armonia e gli eventi richiamano migliaia di persone. Ringrazio tutti i volontari, il mondo economico e chi ci garantirà sicurezza” ha detto il sindaco.

Su questo fronte la riunione con protezione civile, Firc, polizia locale, Associazione nazionale carabinieri di Codogno, Croce casalese e forze dell’ordine è stata lunedì 19 agosto 2024. “Oltre a garantire presidio, con le giostre che avranno anche vigilantes, abbiamo vietato l’utilizzo del vetro, la vendita o la distribuzione, come premi dei giochi, di qualsiasi lama e bombolette al peperoncino - spiega il sindaco- Gli ambulanti erano in piazza mercato e piazza Repubblica, mentre ora lì ci sono le giostre (che aprono venerdì sera) e quindi sono stati spostati in piazza,modificando la viabilità, in largo Casali, piazza Leonardo da Vinci “. Pesatori ha ribadito:”C’è gente che organizza le ferie in modo tale da non perdere la sagra, qui è l’”evento”. Nessuno se lo perderebbe”.