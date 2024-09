Lodi, escursione sulla via della cicogna bianca per scoprire il Parco Adda Sud

Lodi, 27 settembre 2024 - Per scoprire le bellezze naturalistiche e faunistiche del Parco Adda sud di Lodi basta seguire “La via della cicogna bianca”. Si tratta di un fine settimana di appuntamenti, promossi tramite la Federazione italiana amici della bicicletta. Nell’ambito dei progetti della Provincia di Lodi, “Cicladda” e “Whest” , sono state organizzate due giornate di eventi dal titolo “Scopriamo insieme il Parco Adda Sud”. Sabato 28 e domenica 29 settembre 2024, dalle 10 alle 12.30, Fiab sarà in Piazza Castello a Lodi con un banchetto e con un percorso di bike agility per i più piccoli. Domenica 29 settembre 2024 partirà invece la cicloescursione “La via della cicogna bianca” . Iniziativa nata in collaborazione con la Provincia di Lodi e organizzata con il Comitato Soci Coop Lodi/Tavazzano.

Un’uscita con visita a Palazzo Calderari di Turano Lodigiano (splendida residenza risalente al '600), al centro cicogne di Castiglione D’Adda (gestito dai volontari del Parco Adda Sud) e alla chiesa quattrocentesca di Santa Maria Incoronata di Castiglione (che ospita anche opere di Martino e Albertino Piazza).

La partenza sarà alle 9.30 da Piazza Castello a Lodi. Il ritorno è programmato per le ore 17 circa e il percorso previsto è di circa 40 chilometri. Ci si muoverà in bicicletta tra il verde delle campagne, l'azzurro dei suoi fiumi e canali, alla scoperta del Parco Adda Sud. Il pranzo è previsto al sacco. Per informazioni contattare 3314410127.