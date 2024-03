Fombio, cielo stellato e profumo di bosco: i bimbi della materna don Milani a lezione di sensi

Fombio (Lodi), 12 marzo 2024 – Il nuovo approccio multisensoriale alla didattica appassiona, “lo estendiamo anche ai bambini che non sono iscritti nel nostro istituto”. L’idea è venuta alla scuola materna comunale Don Milani di Fombio, che si trova in via Vespucci e annuncia, per sabato 16 marzo 2024, dalle 10 alle 12, un’esperienza aperta a tutti i piccoli, anche se non iscritti a Fombio (si può prenotare chiamando la scuola). Li attende la nuova stanza multisensoriale che, al momento, in base alla stagione, mostra un cielo stellato, il fresco della neve, il profumo di un bosco. “È un ambiente predisposto e strutturato con l' obiettivo di offrire ai bambini la possibilità di un'esperienza sensoriale positiva e controllata – spiega l’assessore all’Istruzione Valentina Bassi -. Lo stimolo iniziale è spesso un racconto, a seguito del quale i piccoli, divisi in gruppi da 4 o 5 persone, accompagnati dall'educatrice, accedono alla stanza. Poi scoprono e sperimentano odori, suoni, immagini e percezioni tattili che integrano e completano l'esperienza cognitiva”.

Simona Previdi, psicologa coordinatrice dell’istituto, che collabora con le insegnanti Jlenia Repetti e Giulia Granata, spiega che “il lavoro sull'autonomia e sulla valorizzazione delle caratteristiche individuali è punto essenziale del nostro impegno educativo, che si basa sulla proposta di materiali e stimoli, lasciando i bambini liberi di interpretarli, in modo personale, focalizzando l'attenzione sull'esperienza e non sul prodotto. I bambini entrano nella stanza scalzi e accompagnati dall'insegnante”. “Le finestre sono oscurate e questo consente, attraverso, lampade e proiettore, di controllare intensità e colore dell'illuminazione e di riprodurre cieli stellati, onde marine, boschi”, continua la psicologa. All'interno è presente un diffusore di essenze, attraverso il quale si diffondono profumi legati all'esperienza che si vuole proporre. I materiali disposti all'interno consentono di scoprire, toccare e utilizzare oggetti differenti, per temperatura e consistenza. Nella stanza l'insegnante accompagna in silenzio e ogni bambino è libero di muoversi e scegliere in autonomia. “I piccoli sono entusiasti e sperimentano volentieri, speriamo di condividere l’opportunità con molti di loro”, concludono a scuola.