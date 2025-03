Al cinema Moderno di Lodi la prima in 3D del film Chaos di Giorgio Magarò

Lodi, 6 marzo 2025 – La prima 3D del film “Chaos” sbarca a Lodi. Appuntamento il 12 marzo, alle 21, al cinema Moderno del capoluogo, per la proiezione del film di fantascienza, oggi in 3D, uscito in Italia nel 2023. La prima del film tradizionale aveva ottenuto un sold-out a Pavia il 18 maggio 2023. Concepito nel 2020, durante il lockdown, il film, di 54 minuti, ora si ripropone in una nuova versione. A Lodi sarà quindi possibile vedere Chaos con i propri occhiali passivi 3D, o acquistandoli direttamente in biglietteria.

L’evento e i protagonisti

Il 12 marzo, alla prima 3D, sarà presente l’ideatore e regista del soggetto originale, Giorgio Magarò, videomaker indipendente, che si occupa di audiovisivi a carattere sociale e didattico. Interverranno anche i protagonisti dell’opera, che sono Luigi Cori, Inga Babenko, Angelo Grisostomi, Eleni Blinishta, Anna Buffelli e Marco Deluganì (ha inoltre collaborato la cantante greca Filio Sotiraki, con una esecuzione di un brano tradizionale ellenico). Mentre la sceneggiatura e dialoghi sono a cura di Francesco Menichella e alle musiche ha pensato Roberto Aglieri.

La tecnica

È un film realizzato con la tecnica delle miniature, ispirandosi alla fantascienza degli anni '70 e utilizzando modelli in scala, sia dei veicoli che delle scenografie, interne ed esterne. I modelli sono stati realizzati interamente a mano, con materiali di recupero e c’è una sovrapposizione degli attori, con riprese in green screen. Un’idea sperimentale ed innovativa, creativa e sostenibile.

La lavorazione che rispetta l’ambiente

L'intero film è stato realizzato utilizzando esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili. La sua lavorazione è durata due anni, da ottobre del 2021 alla primavera del 2023.

La trama

Vestizione Eleni Blinishta

Siamo nell'anno 2112, al largo della Grecia, nel punto più profondo del Mediterraneo, l'abisso Calipso, a 5270 metri di profondità. In questo punto, un'esplosione, forse causata da un violento sciame sismico, ha distrutto una base scientifica, uccidendo tutti i ricercatori sottomarini. Un equipaggio viene quindi incaricato di scendere in profondità, a bordo di un batiscafo, per indagare sulle cause del disastro, ma si troverà dinanzi ad eventi inspiegabili, al di là di qualsiasi logica scientifica e razionale. Un'avventura che metterà a dura prova il coraggio, le relazioni e la conoscenza di sé dei protagonisti.

L’evento collaterale alla proiezione

Per l'occasione, al cinema Moderno di Lodi, sarà aperta la mostra dedicata al film Chaos, con costumi, modellini, foto di scena e video. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Lodi.

I progetti dell’autore

L’autore del film, Giorgio Magarò, ha al suo attivo diverse opere, tra le quali i cortometraggi Still, Ciao Galaxy, Limbo ed i lungometraggi Halen, Space Truckin', L'isola sbagliata e Chaos. Ad aprile 2025 uscirà il suo nuovo film, “L'albero di Tesla”, con Luigi Cori nelle vesti dello scienziato Nikola Tesla. Paola Arensi