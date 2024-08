Corno Giovine ricorda i 4 fratelli Montani, orgoglio musicale del paese

Corno Giovine (Lodi), 26 agosto 2024 - Corno Giovine, negli ultimi dieci anni, ha valorizzato il ricordo dei suoi 4 musicisti di fama internazionale, i fratelli Montani. Lo ha fatto con concerti, concorsi per giovani pianisti, proiezioni di film musicali, conferenze, summer camp, incontri. E ora celebra il decennale di questo impegno artistico.

E’ un caso più unico che raro, quello dei quattro fratelli Montani, tutti nati a Corno Giovine e diventati, col tempo, apprezzate figure in ambito nazionale. Pasquale, il primogenito, nato nel 1885, fu per vent'anni direttore del conservatorio "Paganini" di Genova; Giuseppe, nato nel 1888, organista ufficiale e direttore della Schola Cantorum di Vigevano; Pietro, nato nel 1895, pianista e compositore, docente al conservatorio di Milano e direttore della rivista di Casa Ricordi e Oreste, nato nel 1900, insegnante di Canto corale e preside della Scuola magistrale di Lodi. Ora il paese attende un grande evento, spalmato su due giornate, chiamato ‘Dieci anni di musica con i fratelli Montani’.

Il Comitato Montani, con il Comune, il Centro Culturale Umberto Migliorini e la Comunità Laudato sì, patrocinano l’iniziativa, realizzata grazie a Fondazione comunitaria della provincia di Lodi (che ha garantito, tramite il Fondo "Grisi", i contributi affinché si realizzassero). Il doppio appuntamento avrà per teatro la bella Sala Europa di Corno Giovine. Domenica 1 settembre, alle ore 21, si esibiranno: Pietro Concoreggi, Emanuele Scacchi, Marialorenza Vescovi ed Elia Pirovano. Artisti che suoneranno brani di Chopin, Ciaikovskij, Montani, Scaramuzza. Sabato 7 settembre si partirà dagli autori Montani e Scaramuzza per l'incontro "a più voci" con la presenza del maestro Guido Salvetti, già direttore del Conservatorio di Milano e presidente della Società Italiana di Musicologia.

“Essendo stato anche allievo di Pietro Montani, sarà ulteriore motivo d'interesse per il pubblico ascoltare le sue narrazioni - spiega il maestro Guido Scano, promotore di questi 10 anni di ricordo -. Affiancato dalle autrici, le professoresse Angela Floccari e Alessandra Torchiani, parteciperà alla presentazione dei due libri su Vincenzo Scaramuzza (illustre docente di pianoforte, così come Pietro Montani) e su Fausto Zadra, il suo allievo che ha importato in Italia questo metodo dalla Argentina, valorizzando ulteriormente la qualità pedagogica del suo maestro”. Al termine, proiezione del docufilm "Respirando con la musica" uscito recentemente, che insieme al CD con musiche di Angelo Panzini (importante compositore di Lodi, vissuto nell' Ottocento) - in corso di realizzazione - completa il quadro delle manifestazioni celebrative.

“Il Comitato ha coordinato questo importante evento per ricordare che, seppur con l’avvicendamento di tre sindaci diversi, nell’ultimo decennio qui, tutti, hanno voluto celebrare queste figure. A partire dal Comune che, per valorizzare la musica, ha sempre sostenuto gli eventi- ha commentato Scanu- Gli incontri che organizziamo vogliono essere un omaggio ai fratelli Montani e al territorio del Basso Lodigiano. Ringrazio chi ha sempre collaborato” conclude.