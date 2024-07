Codogno, Comune europeo dello sport 2023 trasmette in diretta l’Olimpiade

Codogno (Lodi), 27 luglio 2024 -Da comune europeo dello sport 2023 a “ripetitor” delle Olimpiadi in Francia.

Il Comune di Codogno continua a promuovere la propria vocazione sportiva e lo fa valorizzando tutte le possibili forme dello sport, a partire da quelle più prestigiose come, appunto, le Olimpiadi in corso. E così l’amministrazione comunale ha deciso di trasmetterla, in diretta, in due punti della città molto vicini alla “vita” della località. Si possono vedere le dirette sia sul pannello informativo di piazza XX settembre, dove si trova la loggia della mercanzia, che sul monitor dello sportello amico, all’ingresso del municipio. E così sarà fino al termine delle competizioni.

“L’amore per lo sport e lo spirito sportivo della nostra comunità permangono e quindi, trasmettere la diretta delle olimpiadi, massima sintesi del mondo dello sport, ci sembrava il modo migliore per continuare a valorizzare questa lingua universale” spiega il sindaco Francesco Passerini. “Speriamo che qualche atleta del territorio riesco a primeggiare ma, comunque, mi piace sapere che, passeggiando per la città o recandosi in municipio per servizi vari, i nostri cittadini potranno seguire la competizione e appassionarsi con il resto del mondo”. conclude.