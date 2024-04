Lodi città della Pace: il 9 aprile di 570 anni fa la firma, poi il Rinascimento. Tutti gli eventi

Lodi, 8 aprile 2024 – Il trattato di pace del 9 aprile 1454 tra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano, firmato a Lodi, è ricordato come un momento epocale. Mise fine alle guerre tra Milano e Venezia e i loro alleati che dilaniavano la Penisola dall’inizio del secolo garantendo quattro decenni di stabilità e crescita che costituirono la base del Rinascimento.

“Mi dicono che quel 9 aprile del 1454 fosse proprio un martedì, come quest’anno, quando Lodi per la prima volta avrà una segnaletica apposita. Nei cartelli di ingresso alla città, sotto la scritta ‘Lodi’ sarà indicato ‘Città della pace’. Ad affermarlo, alla vigilia dello svelamento delle muove targhe e dell’avvio di una kermesse, ‘Lodi di Pace’ che si svolgerà dal 6 al 23 aprile, è Gigi Bisleri, patron della Wasken Boys, ideatore e fondatore del Palio dei rioni. I firmatari di un accordo di Pace che sembrava impossibile furono, 570 anni fa, Ducato di Milano, Repubblica di Firenze, Repubblica di Genova, Marchesato di Mantova, Repubblica di Venezia, Regno di Napoli, Ducato di Savoia, Marchesato del Monferrato. “Sono 30 anni che sostengo l’importanza di ricordare la Pace di Lodi e non solo con un cartello – rimarca -. Ogni anno servirebbe un approfondimento con delle iniziative svolte in collaborazione con alcune di queste realtà”.

La targa: Lodi città della pace

Lo svelamento della targa di Lodi, città della Pace avrà luogo domani, martedì 9 Aprile 2024, alla rotonda di via San Colombano In presenza del sindaco Andrea Furegato. Quindi prenderà il via la manifestazione Lodi di pace, giunta alla sua terza edizione, che quest'anno ha come tema "Giustizia e pace si baceranno”.

EcoHumanity Design e impegno Sociale

Mostra di Armando Milani su EcoHumanity Design e impegno Sociale con 75 manifesti, curata da Yara Cutolo. Dal 6 al 21 Aprile all'Ex chiesa dell'Angelo a Lodi. Orari: Sabato e Domenica 10:00-12:00 e 16:00-19:00, da Martedì a Venerdì 16:00-19:00.

Universi Paralleli

Mostra fotografica di Uğur Gallenkuş, acquistata nel 2022 dalla Fondazione Caritas Lodigiana tramite la Galleria La Nica. Dieci opere, ristampe autorizzate, esploreranno le crisi globali e le disparità sociali attraverso fotografie che raccontano "universi paralleli". Le opere saranno esposte nella Casa Regina Pacis, rinnovata casa di accoglienza femminile inaugurata l'8 marzo 2024. La mostra sarà aperta dal 9 al 23 Aprile, con orari da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 16:00 e sabato dalle 9:00 alle 12:00. Uğur Gallenkuş, graphic designer di Istanbul, crea fotomontaggi digitali per sensibilizzare sulle crisi globali e le disuguaglianze sociali, ispirato dalla foto di Aylan Kurdi, il bimbo morto in mare durante l’attraversamento del Mediterraneo nel 2015.

Se vuoi la pace, prepara la pace

Il 9 aprile, alle 17.30, presso la Sala dei Comuni della Provincia di Lodi, si terrà un importante incontro sul tema "Se vuoi la pace, prepara la pace". Questo evento fa parte del Festival della Pace di Lodi e affronterà l'importante questione dell'organizzazione della pace, seguendo l'invito di Don Oreste Benzi. Durante l'incontro, verrà discusso il ruolo e la possibile struttura del Ministero della Pace, con la partecipazione di esperti come Laila Simoncelli, Daria Jacopozzi e Stefania Proietti. La moderazione sarà curata da Andrea Ferrari, presidente del coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani.

Pierre e Mohamed

Lo spettacolo teatrale "Pierre e Mohamed", tratto dal libro omonimo di Adrien Candiard e diretto da Francesco Agnello, sarà rappresentato il 9 aprile alle 21 e il 10 aprile alle 11 (riservato alle scuole) presso il Teatro alle Vigne di Lodi. Con gli attori Francesco Agnello e Lorenzo Bassotto, lo spettacolo racconta la toccante storia di amicizia tra il vescovo di Orano, Pierre Claverie, e il musulmano Mohamed Bouchikhi, assassinati insieme in Algeria nel 1996. Con più di 1400 repliche in vari paesi europei e in Algeria, lo spettacolo offre una potente testimonianza della forza dell'amicizia e del dialogo interreligioso.

Mente e corpo in armonia - La Pace Inizia da Noi

L’11 aprile alle 17:30 presso il Parco delle Età di via delle Orfane a Lodi, laboratorio intitolato 'Mente e corpo in armonia - La Pace Inizia da Noi'. Durante questo incontro, avremo l'opportunità di praticare il Taiji e la Mindfulness, con l'obiettivo di raggiungere uno stato di calma e consapevolezza. Saranno proposte varie pratiche corporee, sia da seduti che in piedi, per essere più attenti al respiro e ad ascoltare l'altro con maggiore apertura e sensibilità.

Segni di pace

"Segni di Pace" - Presentazione del Quaderno 18 del Corso di Scrittura Creativa, celebrando il Trattato di Pace del 1454; incontro il 12 Aprile alle 17 presso la Sala della Musica della Fondazione Maria Cosway in Piazza Zaninelli, presentato da Unitre Lodi. Il quaderno raccoglie racconti che esplorano il significato positivo della pace nel quotidiano, focalizzandosi su valori come umanità, accoglienza, ascolto, solidarietà e fratellanza. Si tratta di storie che evitano il tema delle guerre e delle vittorie, concentrandosi invece sull'importanza di risolvere i conflitti con rispetto e accettazione reciproca.

Il mondo in una fiaba

Il mondo in una fiaba è un laboratorio di lettura ed elaborazioni per bambini in programma il 13 Aprile alle 10:00 presso la Biblioteca Laudense in Via Solferino, 72. Utilizzando il ricco patrimonio delle fiabe della tradizione orale, il laboratorio offrirà spunti di riflessione coinvolgenti sul tema della pace: dopo la lettura animata, i bimbi saranno guidati in una riflessione e nella rappresentazione dei momenti chiave della storia, creando così una trama visiva e grafica della narrazione.

Festa dei popoli

Festa dei popoli "Abitiamo il mondo": mercatino, musica e tanto altro il 14 Aprile - dalle ore 09.30 nel Quartiere Borgo Maddalena.

ll Secolo Mobile

La rete Umanità Lodigiana propone l’appuntamento "Il Secolo Mobile, Liberi di Partire, Liberi di Restare" il 15 aprile presso il Cinema Fanfulla, in Viale Pavia. Il giornalista Gabriele Del Grande e l'attore senegalese Ba Mohamed esploreranno temi come lo sfruttamento migratorio e la cultura africana pre-coloniale. La serata, guidata dalla regista Piera Rossi, offrirà uno sguardo critico sulla presunta superiorità culturale dell'Occidente e sulla gestione criminale degli immigrati. Prima dello spettacolo, alle 19, ci sarà una degustazione multietnica, seguita dallo spettacolo alle 21:00. Coinvolgendo oltre 50 associazioni locali, l'evento invita alla riflessione sulla pace, l'accoglienza e la libertà di movimento nel mondo contemporaneo. "Il Secolo Mobile" mira a informare e generare dibattito sul fenomeno migratorio, offrendo una prospettiva diversa e critica.

Il dado della pace

Il 16 aprile, dalle 12:45 alle 15:00, presso il Parco di Villa Braila in Viale Italia a Lodi, si terrà l'evento "Il dado della pace", riservato alle scuole. L'iniziativa è pensata come una risposta positiva all'emergenza educativa, offrendo un'opportunità alle classi delle scuole primarie. Durante l'attività, i bambini saranno accompagnati dalle loro maestre e parteciperanno a giochi e attività per sperimentare la costruzione della pace nel quotidiano.

Una Luce per la Pace

Il 16 aprile, alle ore 15:00, presso la Biblioteca TuttoilMondo in Via Cavour, 73 a Lodi, si terrà "Una Luce per la Pace", un progetto di fotografia narrativa sociale. L'obiettivo è creare una rete solidale per diffondere il valore della pace per l'umanità. Utilizzando le immagini associate alle narrazioni, si cercherà di creare un contatto emotivo, riflettere sul futuro da costruire e reagire alle guerre liberando fantasia e creatività. Il progetto è gratuito e aperto a tutti. Per partecipare, è possibile seguire le istruzioni e postare poi sul gruppo Facebook e Instagram con l'hashtag #unaluceperlapace e taggando @fotografia.narrativa.sociale.

Parole O-Stili: Manifesto della comunicazione non violenta

Il 16 aprile alle ore 17.30 presso il Collegio Vescovile in Via Legnano, 24 a Lodi, si terrà un incontro dal titolo "Parole O-Stili: il Manifesto della comunicazione non violenta". Lo scopo è aiutare i genitori a comprendere i rischi e le opportunità legati all'uso della Rete, al fine di guidare i loro figli nell'utilizzo consapevole degli strumenti digitali e dei social media. Il Manifesto della comunicazione non ostile sarà presentato come un valido strumento per favorire il dialogo all'interno delle famiglie. Durante l'evento, il Comune di Lodi firmerà il Manifesto della comunicazione non violenta, e si invita anche gli altri comuni del territorio a sottoscriverlo.

L'Arco Deposto: attraversare conflitti e osare la pace

Il 17 aprile alle ore 17.00 presso la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi in Corso Archinti 100, sarà presentato "L'Arco Deposto: attraversare conflitti e osare la pace", scritto da Leonardo Lenzi e Lidia Maggi. Di fronte al conflitto che attualmente insanguina l'Europa, sorgono domande su quale atteggiamento adottare. Lenzi, prete ortodosso con esperienza nella mediazione, propone vie inedite per comprendere le dinamiche tra vittime e colpevoli, consapevole che ogni conflitto implica un confronto con il male. Maggi, pastora battista, esplora il legame tra Scrittura ed esistenza, analizzando storie bibliche che non evitano il lato oscuro della vita, ma lo raccontano e lo discutono. L'incontro con l'esistenza porta a riflettere sulle relazioni fraterne in un'epoca di crisi dei legami.

L'Incontro degli Incontri

Il 17 aprile alle ore 21.00 presso la Sala Rivolta del Teatro alle Vigne, in via Cavour 66, si terrà "L'Incontro degli Incontri: prove di futuro dopo la violenza". Questo evento riunisce persone provenienti da Belgio, Germania, Irlanda del Nord, Inghilterra, Scozia, Israele e Palestina, Italia, Paesi Baschi, le quali condividono esperienze di partecipazione a dialoghi riparativi dopo atti di violenza politica ed estremismo violento.

Le spese militari non ci rendono più sicuri

Il 19 aprile alle ore 21.00 presso la Sala della Musica della Fondazione Maria Cosway in Piazza Zaninelli, si terrà un incontro con Francesco Vignarca dal titolo "Le spese militari non ci rendono più sicuri". In un momento in cui il tema della guerra è nuovamente di grande attualità e le nazioni nel mondo stanno aumentando le loro spese per la difesa, si discuterà se questa tendenza effettivamente contribuisca a garantire una maggiore sicurezza e quale impatto abbia sul concetto di giustizia e sulle risorse destinate ai bisogni reali dei cittadini.

La strategia della non violenza

Il 20 aprile, dalle 9:30 alle 12:30, presso la Cooperativa Famiglia Nuova in Via Agostino da Lodi, 11, si terrà un laboratorio formativo sulla strategia della nonviolenza di fronte alle ingiustizie. Il laboratorio, rivolto a un gruppo di circa 40/50 persone e della durata di 3 ore, adotterà approcci interattivi ed esperienziali per esplorare la questione della violenza, della giustizia e della nonviolenza come metodo per affrontare situazioni di ingiustizia. Durante il laboratorio, i partecipanti saranno coinvolti in attività che li porteranno a riflettere su quanto si sentano capaci di cambiare il mondo, sulle realtà che vorrebbero modificare, e ad esaminare i concetti di violenza e nonviolenza. Si analizzerà inoltre la strategia della nonviolenza di fronte alle ingiustizie e si proverà ad esaminare un caso concreto di ingiustizia. Per partecipare, è necessario iscriversi entro il 15 aprile inviando una email a: noguerralodi@gmail.com.

La Pace di Lodi 1454: Premesse e Conseguenze

Il 20 aprile alle ore 17:00, presso la Sala dei Comuni della Provincia di Lodi in Via Fanfulla 14, si terrà una conferenza dal titolo "La Pace di Lodi 1454: Premesse e Conseguenze".

Durante l'evento, saranno presenti due relatori. Paolo Grillo, docente di Storia medievale all’Università degli Studi di Milano, noto esperto nel campo della storia sociale, politica, istituzionale e militare dei comuni italiani fra i secoli XII e inizio XIV. Tra i suoi libri più recenti figurano "Milano guelfa (1302-1310)", "Le guerre dei Barbarossa. I comuni contro l'imperatore", "L'aquila e il giglio. 1266: la battaglia di Benevento" e "Nascita di una cattedrale". Fabrizio Pagnoni, assegnista di ricerca presso l’Università di Milano, specializzato nello studio del potere dei vescovi nel tardo Medioevo e della storia della Lombardia. Tra le sue pubblicazioni si annoverano "Brescia viscontea (1337-1403)" e diversi articoli su temi storici.

La conferenza sarà un'occasione per approfondire le premesse e le conseguenze della Pace di Lodi del 1454, un importante accordo che influenzò il panorama politico e sociale dell'epoca.

Il gioco della guerra

Il 20 aprile alle 21:00, presso il Teatro alle Vigne in Via Cavour 66, si terrà il "Gioco della Guerra", un'azione corale di teatro civile dedicata al tema della pace. Coinvolgendo numerose associazioni e istituzioni culturali del territorio attive nelle arti performative, questo evento rappresenta un'opportunità di collaborazione tra persone di diverse età, competenze, culture e professionalità. La rappresentazione include coreografie, contributi multimediali, interventi strumentali e corali eseguiti dal vivo, tutti appositamente creati o arrangiati per l'occasione. Il lavoro creativo si basa su una vasta gamma di fonti e suggestioni, accostando testi antichi e contemporanei che raccontano l'orrore delle guerre e l'importanza di perseguire la pace, nonostante le difficoltà. Tra gli organizzatori e le associazioni partecipanti e performer figurano la Filarmonica Castiglionese, l'Accademia "F. Gaffurio", l'Accademia "il Ramo", l'Accademia "Gerundia", SPI CGIL, il Laboratorio Archetipi, il Coro Monte Alben, la Scuola primaria "G. Pascoli", il Laboratorio teatrale "Mettiamoci all’opera!" del Liceo Gandini-Verri e il C.D.D. “Il Melograno” di San Colombano al Lambro.

Il canto libero di Leo Nucci

Il 21 aprile alle 17:00, presso il Teatro alle Vigne in Via Cavour, 66 a Lodi, si terrà un Concerto Lirico Masterclass con Leo Nucci.

Il canto, linguaggio universale per eccellenza, unisce parola, suono ed emozione, abbattendo barriere linguistiche, sociali, culturali e nazionali. L'Opera Lirica Italiana, recentemente proclamata dall'Unesco come patrimonio immateriale dell'umanità, sarà protagonista di questo concerto che unisce idealmente il mondo intero attraverso le voci dei giovani cantanti partecipanti alla masterclass con Leo Nucci. Il Maestro Nucci, celebre cantante internazionale e ambasciatore Unicef, terrà diverse giornate di studio presso l'Accademia Gaffurio, coinvolgendo cantanti provenienti da tutto il mondo. Sul palcoscenico lodigiano, le voci provenienti dalla Cina, Corea e Giappone interpreteranno celebri scene ed arie del melodramma, offrendo uno spettacolo che abbraccia idealmente e realmente Occidente e Oriente, storia, tradizione e modernità. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti, con prenotazioni disponibili al numero 335.463902.

African Dreamers

Il 23 aprile, alle 210, al Cinema Fanfulla in Viale Pavia 4 a Lodi, si terrà la proiezione del documentario "African Dreamers" con la presenza dei registi Alessandro Rocca, Luciano Scalettari e Francesco Cavalli.

Il film racconta le vite di cinque ragazze africane provenienti da quattro paesi diversi del continente, che decidono di rimanere e lottare per un futuro migliore, affrontando pregiudizi, violenze e antiche tradizioni. Tra piste polverose, baraccopoli e paesaggi mozzafiato, queste giovani donne cercano di realizzare i propri sogni di riscatto e di libertà.

La proiezione è ad ingresso libero con possibilità di donazione, il cui ricavato sosterrà i bambini di Casa Ek’Abana nella Repubblica Democratica del Congo, un centro di accoglienza per bambini accusati di stregoneria supportato dal Movimento Lotta Fame nel Mondo (MLFM) dal 2002.

Il documentario, realizzato dal collettivo di autori Hic Sunt leones, cerca di dare voce alla parte più debole della società africana, coinvolgendo anche attrici e attori del cinema e del teatro che narrano le storie di coraggio e libertà delle protagoniste.

Un'opportunità per immergersi nelle realtà e nei sogni di un'Africa spesso poco conosciuta e raccontata, e per sostenere una causa di grande importanza umanitaria.

Lodi di Pace Fuori rassegna

Lodi di Pace ha anche alcuni appuntamenti che sono ‘Fuori rassegna’.

Concerto dell'Orchestra Giovanile Europea che si terrà il 11 maggio alle 21:00 presso il Teatro alle Vigne. L'orchestra, caratterizzata da dinamismo, energia giovanile e passione, si rinnova annualmente e si distingue per essere sempre in prima linea nel comprendere e adattarsi ai cambiamenti del mondo, rappresentando ambasciatori culturali dell'Unione Europea, uniti nella loro diversità.

Il 12 maggio al Doposcuola Popolare – Casa del Quartiere San Fereolo, ci sarà "L'Astronave della Pace", una lettura animata per bambini che trasmette un importante messaggio di pace attraverso l'immaginario di un'astronave creata dai sogni di un bambino. Questo evento, ispirato alla fiaba “L’astronave dei sogni” di L. Frescura, sarà seguito da un laboratorio di pittura sul tema della pace, giochi e merenda.

Il 18 maggio, presso la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi, si terrà una tavola rotonda incentrata sul tema della città che si prende cura e la medicina narrativa. Relatori esperti tratteranno l'importante ruolo che una Caring Community svolge in una società in continua evoluzione, affrontando tematiche come la fragilità, la cura e la malattia.

Il 22 giugno presso l'Oratorio Santa Maria Ausiliatrice si terrà il concerto di cori intitolato “Il mio rispetto... la nostra pace”, evento che vuole essere un momento di riflessione sulla promozione della cultura del rispetto e della pace attraverso la musica e lo spettacolo, coinvolgendo quattro cori lodigiani che si alterneranno con esibizioni singole e congiunte. Durante la serata saranno raccolte offerte libere che saranno destinate a sostenere iniziative cittadine di solidarietà.