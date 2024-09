Vino, taleggio e raspadura: appuntamenti enogastronomici nel Lodigiano

San Rocco al Porto (Lodi), 20 settembre 2024 – Raffica di appuntamenti enogastronomici nel Lodigiano. Due eccellenze nel campo si “sposano” negli spazi di Biffi Gusto a San Rocco al Porto. L’iniziativa dell’azienda, che punta sempre su eventi culturali, nasce grazie all’impegno della sommelier codognese Elisabetta Luciano. L’incontro è programmato per sabato 21 settembre 2024, alle ore 17 e sarà condotto dal giornalista Francesco Dionigi, con degustazione finale.

Si tratta di proporre il vino Amphora Moris, prodotto dalla Poderi San Pietro di San Colombano al Lambro e il taleggio Dop del caseificio Angelo Croce di Casalpusterlengo. Un abbinamento tra vini e formaggi a livello territoriale che lega due prodotti di alta fascia del gusto. L'Amphora Moris nasce dal sogno di creare un vino nuovo ed intrigante, combinando l’utilizzo tradizionale delle anfore con le più moderne tecniche di vinificazione e affinamento. E' un vino bianco ottenuto da un ‘attenta selezione di uve chardonnay, colore brillante, giallo dorato con riflessi che ne esaltano la lucentezza. Il Taleggio Dop Croce è un prodotto che nasce dall'esperienza dell'azienda casalese attiva del 1880 che ha centinaia di appassionati degustatori per il suo sapore unico. Invece Maccastorna ripropone la Festa della Valtellina, alla sua VI edizione.

Dal 27 al 29 settembre 2024 si potranno quindi assaggiare i prodotti della montagna: pizzoccheri, sciatt (frittelle), bresaola e formaggi. E in sottofondo. E il sabato si aggiungerà lo special guest Davide Codazzi, influencer valtellinese molto seguito dai ragazzi . L’ospite normalmente racconta la sua vita in alpeggio con mucche e capre.

La domenica il borgo si anima con le bancarelle degli hobbisti e si potrà fare una gita col trenino, per visitare l'idrovora del consorzio di bonifica, l'allevamento di limousine e la campagna circostante. Non mancherà la messa delle ore 18. Il Ringraziamento per i frutti della terra, con la benedizione dei mezzi agricoli.

Appuntamento per buongustai anche a Ossago Lodigiano. “Ossago in sagra” sarà l’occasione per assaggiare buon cibo e divertirsi. Sabato 21 settembre 2024, dalle 17 alle 19, il centro sportivo di via Lodi ospiterà “Holi festival e musica dj Patrick, mentre dalle 19.30, al Bonny Bar, cena con pinsa e fluo party (domani domenica aperitivo alle 11.30 e lunedì alle 19.30 apericena pan&salam -pane e salame ndr). Il bar La palazzina garantirà invece street food e serata musicale. Il 23 settembre 2024 alle 22.30 ci sarà anche uno spettacolo pirotecnico al campo sportivo. Infine alla sagra si potranno assaggiare polenta taragna e formaggio della Valtellina, al parcheggio di via Aldo Moro, prenotando con Whatsapp (numero 3201491744). C’è anche la Festa di autunno a San Fiorano, prevista il 13 ottobre 2024. Si potranno mangiare cavallina con polenta, raspadura, cotechino e gorgonzola. Il ritrovo è all’oratorio.