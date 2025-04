Saronno-Legnano senza tifosi ospiti: divieto di vendita dei biglietti per la partita di domenica 27 aprile

Saronno (Varese), 22 aprile 2025 - Nel campionato di Eccellenza lombarda, la penultima giornata si prepara a un incontro molto atteso: FBC Saronno contro Legnano. La partita, che si giocherà domenica 27 aprile allo stadio Colombo-Gianetti di Saronno, però, sarà caratterizzata da un'assenza importante: il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Milano. Questo provvedimento, deciso dalle autorità per motivi di ordine pubblico, esclude la maggior parte dei tifosi legnanesi e alcuni sostenitori saronnesi che vivono nel milanese. La decisione, comunicata ufficialmente dall'FBC Saronno, è stata presa in seguito agli episodi di tensione che avevano contraddistinto i precedenti incontri tra le due tifoserie. La società ha annunciato che, come da disposizione del prefetto di Varese, non sarà possibile acquistare biglietti per i residenti nella provincia di Milano. Questo ha di fatto limitato la presenza sugli spalti di entrambe le tifoserie, riducendo l'atmosfera del match. Il calcio, dunque, si trova a fare i conti con una partita che, pur essendo una delle più sentite, si disputerà in un contesto meno vivace rispetto al solito. Questo provvedimento, pur motivato dalla necessità di garantire la sicurezza, rischia di privare l'incontro di una parte fondamentale della sua essenza: il tifo e il supporto del pubblico.